Zahlen und eine neue Strategie – UBS will künftig weltweit weniger reiche Kunden bedienen Die Grossbank bucht im vierten Quartal Risikovorsorge für den Frankreichfall und präsentiert ihre neue Strategie. Holger Alich

Die UBS hat im vierten Quartal einen Rückgang beim Reingewinn von 13 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar verzeichnet – die grösste Schweizer Bank bilanziert in Dollar. Grund für den Rückgang ist eine Rückstellung für das Prozessrisiko des Steuerstreits mit Frankreich von 740 Millionen Dollar.

Wegen Geldwäscherei und Beihilfe zur Steuerhinterziehung war UBS Ende Jahr in zweiter Instanz zu einer Gesamtzahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt worden. UBS zieht das Urteil weiter, obwohl die erste Instanz UBS zu einer Zahlung von 4,5 Milliarden verdonnert hatte. Ohne diesen Faktor wäre der Vorsteuergewinn laut UBS um 24 Prozent gestiegen.

Im Gesamtjahr stieg der Vorsteuergewinn um 16 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar, der Reingewinn stieg um 14 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar.

UBS-Chef Ralph Hamers kündigte zudem neue Finanzziele und Details der neuen Strategie an. So will die Grossbank künftig weltweit mit Hilfe von digitalen Angeboten künftig auch weniger Reiche Kunden bedienen. Den ersten Schritt dazu hatte die UBS bereits vergangene Woche getan, als sie die Übernahme des digitalen Vermögensverwalters Wealthfront für 1,4 Milliarden Dollar angekündigt hatte.

Bisher fokussiert sich UBS – ausser in der Schweiz – primär auf das Geschäft mit reichen und sehr reichen Kunden, die 1 Million Dollar oder mehr Anlagegeld mitbringen. Künftig peilt Hamers das so genannten «Affluent»- Segment an, das sind Kunden mit einem Vermögen ab 250.000 Dollar. Für diese Kunden lohnt sich aber die teure persönliche Beratung weniger, daher soll diese Kundengruppe primär mit digitalen Services bedient werden.

In Sachen Strategie hatte Hamers, der die Grossbank seit November 2020 leitet, bisher recht wenig angekündigt. Bereits angekündigt ist der Plan, die Kosten bis 2023 von 1 Milliarde Dollar pro Jahr zu senken, wobei die Einsparungen in Wachstumsinitiativen fliessen sollen. Daneben hat er neue Modelle der Zusammenarbeit innerhalb der Bank angeschoben, das agile Arbeiten. Um zum Beispiel eine neue App zu programmieren, werden von Beginn an Mitarbeitende verschiedener Abteilungen wie IT, Kundenberatung oder Finanzen zusammengezogen, um die Entwicklungsarbeit zu verkürzen.

UBS gab sich zudem neue Finanzziele, die angesichts der derzeit guten Zahlen aber wenig ambitioniert erscheinen. Das Ziel der Eigenkapitalrendite wurde erhöht von 12 bis 15 Prozent auf die neue Spanne 15 bis 18 Prozent. Im vergangenen Jahr lag die Eigenkapitalrendite bei 17,5 Prozent. Sprich: Ralph Hamers verspricht, dass die Bank dieses Niveau halten wird.

Von jedem Franken Einnahmen will UBS künftig nur noch 70 bis 73 Rappen für Kosten ausgeben. Das ist eine leichte Verschärfung des alten Ziels, das eine Spanne von 75 bis 78 Rappen vorsah. Das Gewinnziel der Kernsparte Vermögensverwaltung liess UBS unverändert bei einem angestrebten Wachstum von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent des Vorsteuergewinns durch einen Konjunkturzyklus hindurch. Im vergangenen Jahr schaffte die Sparte ein Wachstum beim Vorsteuergewinn von 19 Prozent.

