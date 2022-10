Zürichs vierthöchstes Gebäude – UBS will in Altstetten grünes 108-Meter-Hochhaus bauen Die Grossbank plant einen begrünten Bau, in dem ab 2029 bis zu 2700 Personen arbeiten sollen. Es wäre das vierthöchste Gebäude der Stadt.

So könnte das neue UBS-Hochhaus einst aussehen. Foto: zvg

Hinter dem kryptischen Titel «Privater Gestaltungsplan ‹Areal VZA 1›» versteckt sich das nächste bauliche Grossprojekt in der Stadt Zürich. Die UBS plant in Altstetten beim Bahnhof ein neues Hochhaus, wie am Mittwoch mit der Auflage ebendieses Gestaltungsplans bekannt wurde und die NZZ zugleich berichtete.

Die Bank plant im Kreis 9 einen 108 Meter hohen Bau. Bis dieser tatsächlich steht, ist es aber noch ein langer Weg. Nach der öffentlichen Auslage des Gestaltungsplans müssen Stadt- und Gemeinderat diesen gutheissen.

Erst danach geht es an die konkrete Baubewilligung, gegen die auch Anwohnerinnen und Anwohner Einsprache erheben können. Das Projekt hat die UBS in Absprache mit der Stadt entwickelt, entsprechend sind die geplanten 108 Meter die in jener Bauzone zulässige Maximalhöhe. Damit könnte das Gebäude einst die Nummer 4 in der Stadt sein, hinter den sich ebenfalls in Planung befindenden Türmen des Hardturmprojekts (137 Meter), dem Prime Tower (126 Meter) sowie dem Swissmill-Silo (118 Meter).

Viel Grün, Holz und Solarpaneele: Das Hochhaus soll durch eine nachhaltige Hülle bestechen. Foto: zvg

Beim Siegerprojekt der Architekturbüros Kengo Kuma and Associates (KKAA) sowie Itten+Brechbühl AG handelt es sich um ein nachhaltiges. Laut NZZ soll viel Holz verbaut werden, und dank Solarpaneelen an den Fassaden soll das Hochhaus fast seinen gesamten Energiebedarf selber produzieren. Die UBS selber spreche von «biophiler Architektur»: Begrünte Aussenbereiche prägten das Erscheinungsbild, wie auch auf den Visualisierungen zu sehen ist.

Sollten der Weg durch die Instanzen und auch der Bau ohne grössere Komplikationen vonstattengehen, könnte die Bank das Gebäude laut NZZ frühestens 2029 beziehen – und viel mehr Mitarbeitenden Platz bieten als im heutigen UBS-Sitz in Altstetten. Im Gebäude auf der Parzelle an der Max-Högger-Strasse 81 arbeiten derzeit 750 Personen, im Hochhaus könnten es einst bis zu 2700 sein.

ebi.

Fehler gefunden?Jetzt melden.