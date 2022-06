Gespräch über Rückenschmerzen – «Ü-40 redet man beim Apéro nur noch über Medizinisches.» – «Und das gilt dann als geiler Abend!» Unsere Kolumnistinnen finden Bobo-Talk eigentlich doof. Leider hat die eine einen Hexenschuss und die andere auch so ihre Gebrechen. Es muss dringend eine Lösung her! Meinung Paulina Szczesniak Isabel Hemmel

Paulina Szczesniak: Jetzt ist es passiert: Ich hatte meinen ersten offiziellen Hexenschuss. Da will frau nur mal den Grünkübel an die Strasse stellen, hebt das Teil vermeintlich ergonomisch in die Höhe – und ZACK!, Schmerz aus heiterem Himmel!

Szczesniak: Du meinst, «Ich hab Rücken» ist das neue Burn-out?

Hemmel: Steile These! Aber ich komme mir echt ausgeschlossen vor, wenn Leuten beim Apéro plötzlich im Thema Wirbel-Gebrechen eine Gemeinsamkeit finden. Ich bin eher auf dem Gebiet Krampfadern stark. In puncto Rücken fehlt mir das Know-how. Ich kann nicht mitreden, wenns um das schönste Stehpult und die beste Physiotherapeutin geht.