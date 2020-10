Wirren um Kunst Zürich – Über 100 Betreibungen: Grösste Zürcher Kunstmesse hat Geldprobleme Die Kunst Zürich soll Ende Monat zum 26. Mal stattfinden. Recherchen zeigen: Der Grossevent steht bei zahlreichen Gläubigern in der Kreide – nicht erst seit Corona. Martin Sturzenegger

Nora Bornhauser (Name geändert) war überrascht, dass sie derart schnell einen Job bekam. Nur einen Tag nachdem sich die 25-Jährige auf einem Jobportal der Universität Zürich auf ein Inserat gemeldet hatte, stand sie bereits an ihrem Arbeitsplatz: Halle 550 in Oerlikon. In der ehemaligen Industriehalle der ABB sollte eine weitere Ausgabe der Kunst Zürich stattfinden, der grössten und bedeutendsten Kunstmesse der Stadt.