Test im Gefängnis Zürich-West – Über 800 Menschen wollen freiwillig ins Gefängnis 832 Zürcherinnen und Zürcher wollen sich für den Testbetrieb im Gefängnis einsperren lassen. Die neue Haftanstalt Zürich West ist somit ausgebucht.

Das Handy muss am Eingang abgegeben werden: Für vier Tage sollen Freiwillige ins neue Gefängnis Zürich West einziehen, um den Alltag in der Haftanstalt zu testen. (Symbolbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Eine kleine Auszeit – in der Untersuchungshaft: Dies wünschen sich die 832 Freiwilligen, die für vier Tage ins neue Gefängnis Zürich West ziehen wollen. Vom 24. bis am 27. März findet ein Testlauf für das neue Gefängnis statt, das im April eröffnet werden soll – unter möglichst realitätsnahen Bedingungen.

Am Sonntag Abend lief die Anmeldefrist ab. In dieser Woche werden die Anmeldungen nun gesichtet und geprüft, wie es am Montag bei Justizvollzug und Wiedereingliederung auf Anfrage hiess. Dann würden die Freiwilligen ausgesucht. Es hat wohl nicht Platz für alle. «Man kann schon sagen, dass wir ausgebucht sind,» so die Sprecherin.

Abo Quereinsteiger fürs PJZ gesucht Über 800 wollen im neuen Gefängnis Zürich West arbeiten Voraussetzung für die Auszeit hinter Gittern ist, dass sich die Freiwilligen einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen lassen und im Kanton Zürich leben. Bei Freiwilligen aus anderen Kantonen würde die Überprüfung zu kompliziert. Ein Passwort zur Sicherheit Ziel der Aktion ist es, dass der Gefängnisbetrieb im neuen Gebäude möglichst realitätsnah simuliert werden kann. Für die Freiwilligen heisst das «Digital Detox»: Handy oder sonstige Geräte sind verboten. Nur die Leibesvisitation ist freiwillig. Zudem wird zur Sicherheit ein Passwort vereinbart, mit dem die «Häftlinge» signalisieren können, dass es ihnen nun reicht mit dem freiwilligen Lockdown. Das Gefängnis Zürich West ist Teil des Polizei- und Justizzentrums Zürich (PJZ). Es wird über 241 Haftplätze für vorläufig Festgenommene und Personen in Untersuchungshaft verfügen. Rund 150 Mitarbeitende werden dort angestellt.

SDA/aru

