Über den Dächern von Zürich – Vier aussergewöhnliche Zürcher Rooftops Hoch hinaus: Von Dachterrassen aus geniesst man oft die beste Aussicht. Unsere Lieblingsorte. Priska Amstutz , Moira Jurt

Eine der vier schönsten Dachterrassen der Stadt: Die Kantine Hermetschloo. Foto: Marktlücke

In Zürich hat man die Qual der Wahl: Blick über das Wasser oder über die Stadt? Zum Glück muss man sich nicht auf eine Aussicht beschränken. Vier Dachterrassen, von denen aus man auf Fluss, See oder Stadt blickt – und auch noch gut verpflegt wird.

Kantine Hermetschloo

Eine Oase mitten in Altstetten. Foto: Marktlücke

Hoch über den Dächern von Altstetten liegt die Dachterrasse der Kantine Hermetschloo. Beim Blick über Zürich kommt Grossstadtfeeling auf. Mittags kann man in der Kantine qualitativ hochwertige und saisonale Küche geniessen. Betrieben wird das Restaurant von der «Marktlücke». Diese setzt sich für den beruflichen Wiedereinstieg von erwerbslosen Frauen, insbesondere Müttern, ein. Die Dachterrasse kann auch als Ort für Events gemietet werden. So finden hier immer wieder Konzerte statt – zum Beispiel am Sonntag, dem 29.8., das der Rapperin Big Zis. Mit dem Bus Nummer 31 kann man bequem bis vor die Haustür fahren. (moi)