Sidefiin in Wipkingen – Über der besetzten Post wird entspannt diniert Das temporäre Restaurant bringt bis zum Ende der Sommerferien gutes Essen in legerer Stimmung. Danach widmen sich die Initianten wieder ihren Studien. Emil Bischofberger

Die Tavolata der Sidefiin-Crew: Vegetarische Vielfalt auf der Wipkinger Terrasse. Foto: Silas Zindel

Mit so viel unfreiwilliger Werbung hatten sie nicht gerechnet: Kurz nachdem die Sidefiin-Leute damit begonnen hatten, ihr Pop-up auf der Terrasse der alten Post in Wipkingen einzurichten, stellten sie fest, dass auch einen Stock tiefer in den ehemaligen Räumlichkeiten der Post geschäftiges Treiben herrschte: Diese wurden besetzt.

«Wir suchten gleich das Gespräch. Da sind viele freundliche Leute dabei, mit denen man gut koexistieren kann», sagt Mo vom Sidefiin-Team. Dieses besteht aus einer Gruppe von Freunden, die irgendwann fanden, man wolle nicht nur daheim Gäste bewirten, sondern das professionell betreiben. Dafür gründeten sie eine GmbH. Die jungen Gastroleute, alle Ende 20, Anfang 30, treten als Kollektiv auf. Vom basisdemokratischen Groove ist im Restaurant aber nichts zu spüren.

Wunderbare Abendstimmung: Die Terrasse über der ehemaligen Post hat grossstädtisches Flair. Foto: Silas Zindel

Sidefiin (Mo: «Damit bezeichnen wir einen gelungenen Abend im Restaurant») schaffen auf der weitläufigen Terrasse eine grossstädtische Ambiance. Aus der Musikanlage tönt leise spanischer Pop. Die Sonne steht tief am Himmel und bescheint den Swissmill Tower, dazu ein leises Rauschen. Mit geschlossenen Augen könnte man sich fast am Meer wähnen. Tatsächlich rührt die Geräuschkulisse aber von der Rosengartenstrasse her, auf der einige Meter nebenan der Feierabendverkehr vorbeizieht, überraschend leise.

Sommerliche Drinks mit Himbeere und Lavendel

Jedenfalls nehmen wir die grosse Strasse schon bald nicht mehr wahr, sondern konzentrieren uns auf den Apéro. Zur Einstimmung bringt uns Mo einen Mini-Negroni aus selber angesetzten Komponenten, danach bestellen wir einen Himbeer-Spritz (14 Fr.) sowie einen Lavendel-Smash (17 Fr.). Der Himbeer-Spritz hat Gott sei Dank nichts Sirupiges, die Beere darf ohne präsenten Zucker dem Drink ihre Note geben. Und Lavendel ist für uns sowieso einer der schönsten Sommerdüfte.

Für 77 Franken pro Person wird für Gruppen eine vegetarische Tavolata angeboten – mit mehreren Gerichten aufs Mal. Zu zweit bekommt man ein Menü. So müssen wir uns jeweils für eine Speise entscheiden, auch bei den Entrees. Das ist angesichts von vier spannenden Vorspeisenkombinationen eine Herausforderung. Mit dem nur leicht angegrillten Chicorée, der zusammen mit Pfirsichstücken auf einer Bohnencreme liegt, sind wir sehr happy. Danach folgen ein Gazpacho-Zwischengang und ein Salat, bei dem das Misodressing und das auf dem Grill gebackene Rauchbrot die Highlights sind.

Schmeckt: Chicorée mit Pfirsich auf Bohnencreme. Foto: Silas Zindel

Nun kommt schon der Hauptgang, wieder gibt es mehrere Optionen. Empfohlen wird ein Gemüseteller und einer mit Kohlenhydraten. Den ganz gegarten Blumenkohl, einst von Levante-Koch Yotam Ottolenghi bekannt gemacht, sieht man mittlerweile vielerorts als vegetarischen Hauptgang. Die Gnocchi mit Erbsenpesto, Minzöl und gerösteten Pistazien sind hingegen eine frische Kombination, die wir so noch nie assen. Wer will, erhält für 12 Franken extra schmackhaft niedergegarte Picanha-Rindshuft-Scheiben mit Chimichurri-Kräutersalsa. Der dazu empfohlene Priorat (11 Fr. / dl) hat eine Wucht, die wir auch noch in einem zweiten Glas spüren wollen.

Im Herbst ziehen sie alle weiter

Zum Dessert hat sich die Sonne bereits verabschiedet, die Rosengartenstrasse summt nun noch leiser. Wir beenden den Abend mit einer Art Cremeschnitte, die viel leichter daherkommt als die typische, weil sie mit Filo- statt Blätterteig zubereitet ist. Dazwischen sind Lagen von Safranmascarpone – eine vollmundige Kombination. Wem das zu viel ist, hat mit dem Schokoladensorbet eine etwas leichtere, aber mindestens so tolle Alternative – Sidefiin!

Während ihre Nachbarn im Untergeschoss geduldet werden, ist das Siidefin-Pop-up offiziell von der Stadt bewilligt. Nach den Sommerferien geht die Crew ihre eigenen Wege – vielleicht bis zum nächsten Pop-up. «Die einen beginnen im Herbst wieder zu studieren, die anderen werden sich wieder einen Gastrojob suchen», sagt Mo.

Emil Bischofberger arbeitet seit 2006 für Tamedia. Er beschäftigt sich vorwiegend mit der Zürcher Gastronomie und gesellschaftlichen Themen, zuvor hatte er seine thematische Heimat lange Jahre im Sportressort. Mehr Infos @bischofberger

