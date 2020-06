Am 14. Juni 2019 ging ich umringt von Tausenden von Menschen die Bahnhofstrasse entlang. Es gab Hitze, weil Sommer, und Glitzer am Himmel und in den Gesichtern auch Erwartung an diesen Tag. Vor mir eine überdimensionale Vulva auf Rädern, in Violet und Rosa, Lila, Blau. Sie leuchtete, in den Schaufenster lagen die teuren Täschchen, nutzlos, Möwen am Himmel, und wie ich da ging, umgeben von Körpern, von Vulva und Glitzer, Täschchen und Licht, merkte ich, dass die ganze Stunde, die ich gegangen, keine Bedrängung, kein Unwohlsein in mir vorhanden war, obschon um mich Tausende von Menschen gingen.

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen