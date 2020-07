Kolumne von Julia Weber – Über Fleisch von glücklichen und unglücklichen Tieren Unsere Autorin hat in der Migros stehend über Fleisch nachgedacht – weil eine Dame ihr von Wollschweinen, denen vorgesungen wird, erzählt. Meinung Julia Weber

In der Migros am Limmatplatz steht ein Kind vor einem Regal, und es redet mit Badezusätzen und Fussöl und Beincreme und Fingersalben und Gesichtswasser. Es spricht die Dinge langsam an. Und ich höre, wie es sagt: Nein, nein, das brauchen wir nicht, nein, nein, Liebes, auch das mit Rosenaroma nicht.

Ich bleibe stehen und höre ihm zu. Es ist ein Gesang, der aus dem Kind kommt. Und dann taucht seine Mutter hinter dem Regal auf und schiebt sich zu uns hin, zeigt auf das Kind und sagt, das ist meines. Und ich gratuliere ihr dazu, und dann zeigt sie auf mich und sagt, dieses Fleisch, das du da in den Händen hältst, das war einmal ein Tier, und wenn es glücklich gewesen wäre, dann würde sein Fleisch gut schmecken.