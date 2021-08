Bestsellerverdächtiger Roman – Überall lebensuntüchtige Narzissten Ehekrise im Ferienmodus: Daniela Kriens neuer Roman «Der Brand» richtet den Blick auf Konflikte zwischen Geschlechtern und Generationen. Martin Ebel

Das Private ist politisch, lautete ein beliebter Slogan der 68er-Bewegung. Da ist was dran, auch wenn die Umkehrung eher zutrifft. Wie stark politische Verhältnisse und Umwälzungen ins Privatleben, ins Selbstbewusstsein, ja in die Identität hineinwirken, darüber schreibt die deutsche Autorin Daniela Krien, geboren 1975 in Mecklenburg und jetzt in Leipzig lebend (aber kein Produkt des Leipziger Literaturinstituts).

Ihr Erzählband «Muldental», kürzlich von Diogenes wieder aufgelegt, zeigt, was für eine Katastrophe der Systembruch 1989 für viele DDR-Biografien bedeutete. «Die Liebe im Ernstfall», ihr Platz-eins-Bestsellerroman von 2019, porträtiert fünf Frauen, die mit den Konsequenzen der Emanzipation zu kämpfen haben: der Freiheit, ihren Lebensentwurf selbst zu wählen, und der Last, – eventuell falsche – Entscheidungen allein zu verantworten.