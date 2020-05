Die Zürcher Rheinübergänge – Überbrücken Zürich erhält eine grandiose neue Rheinbrücke. Elfeinhalb stehen schon heute, und jede hat eine Geschichte – nicht selten hat diese mit Krieg zu tun. Hélène Arnet

Spektakulär: Die Schrägseilbrücke, welche die Kantone Schaffhausen und Zürich verbindet, sollte vorerst ganz anders aussehen. Foto: Urs Jaudas

Lastwagen an Lastwagen rollt über die knapp elf Meter breite Bogenbrücke in Eglisau. Die meisten sind mit Kies beladen. Selbst jetzt, zu Corona-Zeiten, zwängen sich Autoschlangen durch das 5000-Seelen-Städtchen. An Werktagen sind es über 20’000. Dem soll nun eine neue Rheinbrücke, gebaut von Stararchitekt Santiago Calatrava, ein Ende setzen. Ein mehrfach gescheitertes Umfahrungsprojekt aus den 1980er-Jahren wurde neu aufgegleist. Allerdings dürfte es bis zur Realisierung noch rund zehn Jahre dauern.