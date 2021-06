Unwetter – Überflutete Strassen in Cressier NE, A5 vorübergehend gesperrt Heftige Gewitter haben im Raum Cressier NE zu Überschwemmungen geführt. Gemäss Polizei wurde niemand verletzt.

Nach Gewittern ist es am Dienstagabend im Raum Cressier NE zu Überflutungen gekommen. Die Autobahn A5 war vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt.

Verletzt oder vermisst wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch um Mitternacht auf Twitter mitteilte. Der Einsatz sei aber nach wie vor im Gang. Die Polizei rief zur Vorsicht auf.

Ein Bach habe sein Bett verlassen und habe das Dorf überschwemmt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Autobahn A5 hatte wegen der Unwetter zunächst in beiden Richtungen gesperrt werden müssen. Am späten Dienstagabend war sie in Richtung Biel wieder befahrbar. In Richtung Lausanne sollte sie bis 02.00 Uhr in der Nacht wieder geöffnet werden. Gesperrt war auch die Strasse zwischen Lignières und Saint-Blaise.

Die Polizei rief die Menschen via Kurznachrichtendienst Twitter auf, die überschwemmten Strassen zu meiden. Es könne zu Geländeabsenkungen und -einbrüchen kommen. Auch riet die Polizei davon ab, im Gebiet von Cressier das Leitungswasser zu trinken. Cressier liegt zwischen den Bieler- und dem Neuenburgersee.

