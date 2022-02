Interview über Lottogewinner - «Überlegen Sie sich sehr gut, wem Sie davon erzählen»

Sehr schlau. Aber Sie werden nicht glauben, wie viele Menschen tatsächlich diese Zahlen ankreuzen. Wenn die gezogen werden, müssen Sie sich den Jackpot mit einer Reihe anderer Gewinner teilen. Ihr Pech. Als nächstes würde ich die Auftragsnummer in den Computer eingeben und Ihre Quittung per Augenscheinprüfung auf die Sicherheitsmerkmale hin untersuchen.

Lutz Trabalski, Jahrgang 1961, hatte einst neben seinem Umwelttechnik-Studium bei der Berliner Lottogesellschaft gejobbt – und er blieb. Heute berät er die Grossgewinner. In seinem Büro in einem Fünfzigerjahre-Bau in Berlin-Wilmersdorf sitzen gewöhnlich die Lottomillionäre und -Multimillionäre, die Glückskinder. «Meine Aufgabe ist es, die Leute zu erden», sagt Trabalski. (red)

Was war das für ein Geselle?

Ein untersetzter Herr, in seinen Vierzigern, gepflegte Erscheinung, Brille, kam auch nicht mit Schweissperlen auf der Stirn hier rein, gar nichts, was auf böse Absichten schliessen liess. Und ich muss sagen, das war der perfekteste Betrugsversuch, der mir je untergekommen ist. Er legte ein Rubbellos vor, zwei von drei Feldern zeigten den gleichen Betrag, aber zum Gewinn hatte ihm wohl noch das dritte gefehlt. Das hatte er einfach ausgetauscht. Er muss da wirklich mit dem Skalpell gearbeitet haben, eine Meisterleistung, ein hochbegabter Mann. Ich hätte es nicht erkannt, aber der Computer sagte mir für den Validierungscode auf dem Los ganz eindeutig: kein Gewinn. Aber der Herr wurde immer lauter und aggressiver. Dass ich schliesslich die Polizei gerufen habe, war in der Situation der Brandbeschleuniger. Aber die Polizisten waren zum Glück schnell da und haben ihn dann in Handschellen abgeführt..