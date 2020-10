Challenge League – Überrannt von der Krienser Leidenschaft Die Grasshoppers lassen sich in Kriens vorführen und reisen mit einem 2:5 zurück nach Zürich. Marcel Rohner Kriens

GC verliert auswärts gegen Kriens klar. Foto: Keystone

Der SC Kriens hat diesen spektakulären Stürmer. Asumah Abubakar heisst er, 23-jährig, geboren in Ghana, aufgewachsen in Portugal. Abubakar schiesst gerne Tore für Kriens und gegen GC. Bereits vergangene Saison, bei einem wilden 4:4 traf er wunderbar, nun erneut. Am Ende eines Konters schiesst er das 3:1. Und schliesslich, als wäre sein Tor nicht entscheidend genug, bereitet er das 4:2 durch Doppeltorschütze Yesilcayir vor und schiesst das 5:2 gleich selbst.

Vielleicht ist Kriens einfach der Boden für verrückte Spiele. Noch im Sommer gab es für GC hier ein spektakuläres 4:4, er werde heute noch nervös, wenn er an dieses Spiel denke, sagt der Stadionspeaker vor dem Spiel. Was er da noch nicht weiss: Ihn erwarten ähnlich aufregende 90 Minuten, diesmal sogar mit dem für ihn besseren Ende.