Herber Rückschlag für Innovationspark – Überraschende Niederlage für Riesenprojekt in Dübendorf Auf dem Flugplatz in Dübendorf sollen sich dereinst Hochschulen und Unternehmen niederlassen – jetzt hat das Verwaltungsgericht das Projekt gestoppt. Ruedi Baumann , Patrice Siegrist

Hier wäre der Innovationspark geplant: Der Flugplatz Dübendorf. Foto: Urs Jaudas

Das hatten sich die Promotoren um den Zürcher Ständerat Ruedi Noser, Regierungsrätin Carmen Walker Späh (beide FDP) und die halbe Schweizer Forschungselite anders vorgestellt. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, indem es den kantonalen Gestaltungsplan aufgehoben hat, wie das Gericht am Montagmittag mitteilt.

Die Gesamtnutzungsfläche für den geplanten Innovationspark beträgt 410’000 Quadratmeter – das sind gut 50 Fussballfelder. Von einem «neuen Stadtteil von Dübendorf» sprachen die Unterstützer. Das Hauptargument des Verwaltungsgerichts in seinem ablehnenden Entscheid ist denn auch: Das Projekt in seiner schieren Grösse sprenge den Anwendungsbereich eines kantonalen Gestaltungsplans.

So stellen sich die Initianten den Campus im Innovationspark Zürich vor. Visualisierung: Kanton Zürich

Solche Gestaltungspläne dürften sich gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz «nur auf konkrete Einzelbauten und -anlagen beziehen, wie zum Beispiel Spitäler, Mittelschulen oder Kehrichtverbrennungsanlagen». Aufgrund seiner Dimensionen und der vorgesehenen Nutzungen schaffe der Gestaltungsplan damit «nicht eine projektbezogene, sondern eine generelle Bauzone». Auch der besondere Zweck der Innovationsförderung vermöge diese nicht zu einem Einzelvorhaben zu machen.

Weiter argumentiert das Verwaltungsgericht: Für die Festsetzung genereller Bauzonen seien im Kanton Zürich nach der Regelung des Planungs- und Baugesetzes allein die Gemeinden zuständig. Deshalb stehe das Instrument des kantonalen Gestaltungsplans für die beabsichtigte Planung nicht zur Verfügung.

Ausserdem beurteilt das Verwaltungsgericht den kantonalen Gestaltungsplan auch deshalb als unzulässig, weil dieser grösstenteils in der kantonalen Landwirtschaftszone liege. Dies verstosse gegen die übergeordnete kantonale Rahmennutzungsplanung. Gestaltungspläne dürften zwar grundsätzlich in gewissem Mass von diesem abweichen, aber auch diese Möglichkeit gelte nur für Einzelvorhaben. Und eben dieses sei der Innovationspark.

Bemerkenswert: Die ausserordentlich hohe und öffentlich kritisierte Gerichtsgebühr von 50’000 Franken, welche den Rekurrenten aufgebrummt wurde, ist vom Verwaltungsgericht nun auf 18’000 Franken reduziert worden.

Ruedi Noser als Promotor

Die Idee für das Riesenprojekt in Dübendorf wird stark mit einem Mann in Verbindung gebracht: dem heutigen FDP-Ständerat Ruedi Noser. Er lancierte es, nachdem die Armee 2004 bekannt gab, dass sie den Militärflugplatz in Dübendorf schliessen will. Mit der Unterstützung des Bundes soll es Teil eines nationalen Netzwerks von Innovationsparks werden. Allein der Zürcher Regierungsrat will 217 Millionen Franken investieren.

Doch zwei Privatpersonen hatten 2017 gegen die Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplans «Innovationspark Zürich» Einsprache eingereicht. Die Rekurrenten stören sich insbesondere daran, dass ein so grosses Areal zu einem Innovationspark umgenutzt werden soll, ohne dass die Stimmbevölkerung dabei mitreden könne. Ausserdem fürchten sie weiteren Flug- und Strassenlärm. Weiter kritisieren sie, es fehle die gesetzliche Grundlage: Der Park verstosse gegen die Bau- und Zonenordnung und begünstige Hochwasser.

«Städtebauliches Monster»

Den geplanten Innovationspark bezeichneten die Rekurrenten, die beide Mitglied des Forum Flugplatz Dübendorf sind, als «städtebauliches Monster». Das Baurekursgericht wies die Einsprache 2018 ab. Diesen Entscheid hatten die Rekurrenten angefochten und nun vor Verwaltungsgericht Recht erhalten. Dem Kanton bleibt nun die Möglichkeit, das Urteil an die nächsthöhere Instanz, das Bundesgericht, weiterzuziehen.

Ob er das tun wird, ist noch unklar. Von der Zürcher Baudirektion sagt Kommunikationschef Dominik Bonderer: «Wir werden das Urteil nun sorgfältig prüfen. Wir halten uns alle Optionen offen.» Und eine Sprecherin der Volkswirtschaftsdirektion von Carmen Walker Späh schreibt auf Anfrage: «Wir haben das Urteil des Verwaltungsgerichts heute Morgen mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Was dies für die Idee von Switzerland Innovation und für den Innovationspark Zürich bedeutet, werden wir nun analysieren.»