Mitte-rechts-Parteien spannen zusammen – Überraschung: Zürcher Steuerfuss sinkt – trotz 300-Millionen-Defizit SVP, FDP, Mitte und GLP haben sich auf eine Senkung des kantonalen Steuerfusses geeinigt – eine minime. Der Aufwandüberschuss 2022 soll 296 Millionen betragen. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Gegen seinen Willen: Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) beantragte einen gleich bleibenden Steuerfuss. Archivfoto: Moritz Hager

Seit Corona sprachen die Finanzpolitikerinnen und -politiker eher über Steuerfusserhöhungen als über Senkungen. Nun dreht der Zürcher Kantonsrat den Spiess um: Er wird den kantonalen Steuerfuss von 100 auf 99 Prozent senken.

Dies geht aus dem Budgetantrag der kantonsrätlichen Finanzkommission (Fiko) heraus, welcher am Freitagnachmittag publiziert wurde. Entschieden ist es noch nicht, doch weil SVP, FDP, Mitte und GLP hinter der Senkung stehen, ist der Fall klar: Das Parlament wird dies im Dezember an der Budgetdebatte so beschliessen.

Erstmals seit 2003

Der Schritt kommt überraschend, da die bürgerlich geprägte Regierung mit SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker einen gleich bleibenden Steuerfuss beantragt hatte. Zudem hatte bisher nur die SVP, und dies auch nur zaghaft, eine Steuersenkung verlangt. Der Kanton Zürich hat seit 2003 denselben Steuerfuss.

Nichtsdestotrotz plant die Fiko ein 17,4-Milliarden-Budget mit einem Defizit von rund 300 Millionen Franken für das Jahr 2022. Sie hat Stockers Defizitbudget trotz Steuersenkung, die etwa 70 Millionen weniger Einnahmen bedeutet, sogar um 6 Millionen von -302 auf -296 Millionen verbessert. Investiert werden sollen 1,3 Milliarden.

Die Steuersenkung wird von der SP und den Grünen bekämpft. Die beiden Parteien, unterstützt durch die EVP und die AL, haben aber stimmenmässig keine Chance gegen die Mitte-rechts-Steuerkoalition, wenn diese geschlossen bleibt.

