Wie ein russischer Spion den Strafgerichtshof infiltrieren wollte

Von Nora Seebach

Der russische Geheimagent hatte sich als Brasilianer ausgegeben und an renommierten Universitäten in Irland und den USA Politologie studiert: Sergei Wladimirowitsch Tscherkassow. Foto: Facebook

Die Geschichte liest sich wie ein Spionageroman: Im April 2022 landete ein Mann mit einem brasilianischen Pass in den Niederlanden. Victor Muller Ferreira, 33 Jahre alt, steht dort drin. Doch die niederländischen Behörden verweigerten ihm die Einreise und setzten ihn auf den nächsten Flug zurück nach Brasilien.

Der Grund: Victor ist in Wahrheit Sergei Wladimirowitsch Tscherkassow, 37 Jahre alt, und ein Spion Russlands. Er hatte versucht, sich Zugang zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verschaffen – als Praktikant. Dort laufen derzeit Ermittlungen gegen Russland wegen Kriegsverbrechen.

So schrieb es der niederländische Geheimdienst im Juni in einer Pressemitteilung und publizierte dazu ein mehrseitiges Dokument, in dem der Agent im Jahr 2010 seine Fake-Biografie zusammengefasst haben soll.

Laut Geheimdienst handelt es sich wahrscheinlich um eine Gedächtnisstütze – mit möglichst vielen Details, um die Geschichte glaubwürdiger zu machen, inklusive einer Mutter, die Schmetterlinge sammelte, einer Schwärmerei für die Geografielehrerin und einer Vorliebe für Trance-Musik.

Ausschnitt des Dokuments, das vom niederländischen Geheimdienst veröffentlicht wurde. Foto: PD

Der Russe hat den Bachelor in Politikwissenschaften am renommierten Trinity College in Dublin und den Master im Jahr 2020 an der Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies (SAIS) erworben.

Sein Professor am SAIS postete auf Twitter, er habe dem Agenten sogar ein Empfehlungsschreiben für den Strafgerichtshof geschrieben: «Ich bin wütend, ich fühle mich dumm, ich fühle mich naiv, ich fühle mich müde. Ich wurde reingelegt.»

Der Spion zeigte sich am Trinity College in Dublin als ehrgeiziger Student, der nebenbei einen Blog über Geopolitik führte – wo er klar prowestliche Ansichten vertrat und Putin mit der Krankheit Krebs verglich. Der Blog wurde gelöscht wie auch sein Twitter-Account. Einzig sein Facebook-Account ist noch aufrufbar, auf dem er sich bei der Abschlussfeier und mit seinen Motorrädern präsentiert.

Bei dem Russen handelt es sich offenbar um einen sogenannten «Illegalen»: einen Spion, der über Jahre eine Identität aufbaut und verdeckt arbeitet.

Sergei präsentiert sich als Victor auf dem Motorrad. Foto: Facebook

Bellingcat hat auch über seine wahre Identität einiges in Erfahrung bringen können: Sergei Tscherkassow stammt aus Kaliningrad, einer russischen Exklave zwischen Polen und Litauen. Schon im Alter von 20 Jahren reiste der Mann vermehrt nach Moskau. Auf einem russischen Telegram-Kanal steht, er habe eine militärische Ausbildung in Russland genossen. Dies konnte jedoch noch nicht verifiziert werden.

Nachdem Tscherkassow aus den Niederlanden wieder nach São Paulo fliegen musste, wurde er verhaftet. Mittlerweile wurde er wegen betrügerischer Erlangung und Missbrauchs brasilianischer Identitätsdokumente zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Doch dort will Russland ihn nicht bleiben lassen. Im Juli forderten russische Behörden die Auslieferung des Spions. Sie gaben sogar zu, dass er Sergei und nicht Victor heisse. Doch behaupten sie, er sei kein Agent, sondern vielmehr der ehemalige Anführer eines Heroinschmuggelrings.

Laut Berichten bestätigt Tscherkassow diese Geschichte und will ausgeliefert werden – obwohl ihm für Drogenschmuggel in Russland eine längere Strafe als die 15 Jahre droht.

Gegenüber mehreren Medien erzählten seine ehemaligen Mitstudierenden, dass er eher zurückhaltend war: Sergei Tscherkassow bei der Bachelor-Abschlusszeremonie am Trinity College 2018. Foto: Facebook

Eine neue Recherche von Bellingcat und The Insider belegt, dass die Version Russlands nicht stimmen kann. Die Ermittlerinnen und Ermittler glichen die offiziell von Russland eingereichten Dokumente mit Informationen vom russischen Datenschwarzmarkt ab.

Erstens zeigen Reisedaten, dass Tscherkassow zur Zeit der mutmasslichen Drogengeschäfte gar nicht in Russland war. Zweitens deuten Ungereimtheiten in der Anklageschrift auf Pfuscherei hin. Drittens sind in einer Pressemitteilung zum Fall im Jahr 2015 die anderen Mitglieder des Drogenrings aufgelistet, aber er nicht. Viertens reiste er zu der Zeit, in der nach ihm gefahndet wurde, mit seinem richtigen Namen immer wieder nach und durch Russland. Fünftens erschien der erste Eintrag ins russische Strafregister erst nach seiner Verhaftung in São Paulo.

Die Schlussfolgerung: Tscherkassows Name wurde zu einem existierenden Straffall nachträglich hinzugefügt.

Ob die brasilianischen Behörden den Spion Tscherkassow nach den offensichtlich falschen Angaben aus Moskau ausreisen lassen, darf also bezweifelt werden.