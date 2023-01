Während ihre Väter Krieg führen, geniessen Kreml-Kinder Luxusferien

Von Zita Affentranger

Allein am Wochenende wurden in der Ukraine Dutzende Menschen getötet, als eine russische Rakete ein Wohnhaus in der Stadt Dnipro in Schutt und Asche legte. Auch die russische Armee verzeichnet Verluste: In der Neujahrsnacht bombte die Ukraine eine Truppenunterkunft aus. Nach ukrainischen Angaben starben Hunderte russische Wehrpflichtige, laut Angaben des Kreml sind es Dutzende. In der russischen Region Samara an der Wolga, von wo die Soldaten fast alle kamen, finden derzeit praktisch täglich Begräbnisse statt.

Man sollte also meinen, dass inzwischen auch in Russland jeder weiss, dass Krieg ist.

Doch das trifft offensichtlich nicht auf die Familien jener zu, die den Krieg gegen das Nachbarland beschlossen haben und ihn immer weitertreiben. Das oppositionelle russische Internetportal «Insider» listet in einer Recherche auf, wie Töchter und Söhne der Kriegsherren das Leben geniessen, während in der Ukraine der Krieg ihrer Väter tobt.

Da ist zum Beispiel die Tochter von Verteidigungsminister Sergei Schoigu, der seit Monaten nur noch in Tarnuniform auftritt, den Kriegsentscheid als enger Gefährte von Präsident Wladimir Putin mitgetragen und zu Hause die Rekrutierung von Hunderttausenden Russen angeordnet hat.

Xenia Schoigu mit ihrem Ehemann auf ihrer Reise in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Foto: Insider

Seine Tochter Xenia gibt zwar auf ihrem Telegram-Kanal die fleissige Expertin des renommierten Moskauer Mgimo-Instituts, der Kaderschmiede des russischen Aussenministeriums. Von diesem Stress erholt sie sich derweil in Dubai, wie der «Insider» anhand des Telegram-Kanals ihres Ehemannes herausgefunden hat. Das Paar habe im November im Hotel Caesars Palace in Dubai logiert, wo schon ein einfaches Doppelzimmer mehrere Hundert Franken kostet. Rechtzeitig zu Neujahr postete Xenia dann ein Foto mit Tochter und Ehemann unter dem Weihnachtsbaum.

Ein noch unbeschwerteres Leben führt die Tochter von Sergei Naryschkin, dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, der für seine bärbeissigen, antiwestlichen Aussagen bekannt ist und ebenfalls einer der Männer ist, der den Krieg in der Ukraine mitbeschlossen hat. Er wettert bei jeder Gelegenheit gegen die Nato, die angeblich mit Atomwaffen drohe, während Russland das «absolut nie» tue. Doch während die Nato «einen hybriden Krieg» gegen Russland führt, wie Vater Naryschkin sagt, erholte sich seine Tochter Weronika laut «Insider» ausgerechnet im Nato-Land Türkei.

Weronika Naryschkina in einem exklusiven Resort auf Bali, wo sie Neujahr feierte. Foto: Insider

Auch sie postet selber keine Bilder von ihrem alternativen Luxusleben, ihr Instagram-Konto ist nicht öffentlich zugänglich. Der «Insider» wurde aber bei einer Freundin fündig, die Weronika auf ihrer Tour durch die Welt begleitet. Neujahr feierte Weronika Naryschkina demnach auf Bali in einem exklusiven Resort, für die ersten Tage des neuen Jahres reiste sie nach Dubai, dann ging es weiter auf die Seychellen. Im Gegensatz zum Vater steht der Rest der Familie Naryschkin nicht auf der Sanktionsliste, was der reisefreudigen Tochter sehr entgegenkommt.

Weit bescheidener erholt sich übrigens der Sohn von Generalstabschef Waleri Gerassimow, den Putin letzte Woche zum Oberbefehlshaber im Ukraine-Krieg ernannt hat. Der «Insider» hat Jewgeni Gerassimow in den Ferien auf der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Krim entdeckt, wenn man den Posts seiner Frau glaubt. In seinen eigenen Augen ist er damit wohl noch nicht mal ins Ausland gereist. Allerdings geriet die Halbinsel am Schwarzen Meer die letzten Monate immer wieder unter ukrainischen Drohnenbeschuss, etwas, was seinem Vater massives Kopfzerbrechen bereiten dürfte.

Die Schwiegertochter von Parlamentschefin Walentina Matwijenko verbrachte Neujahr laut «Insider» auf den Malediven. Während über den Verbleib von Sohn Sergei selber nichts Genaues bekannt ist, hat der «Insider» seine Frau Julia in Italien, Kambodscha und der Türkei entdeckt, die Neujahrsfeiertage verbrachte sie auf den Malediven in einem Luxushotel für 3000 Franken die Nacht. Die Schwiegertochter des Vizeparlamenstchefs erholte sich in Griechenland, zum neuen Jahr reiste sie nach Bali. Der Sohn eines russischen Abgeordneten und ehemaligen Geheimdienstmanns reiste gerade quer durch Amerika, als der Vater in Moskau gegen amerikanische Einmischung in Russland schimpfte. Der Sohn postete zudem Bilder aus Schweden, Norwegen, der Türkei und Dubai.

Doch nicht nur die Kreml-Kinder erfreuen sich an exquisiten Auslandreisen, obwohl es ja laut Putins Ideologie eigentlich zu Hause in Russland am schönsten ist. Auch regionale Abgeordnete haben sich in die angeblich so russlandfeindliche Welt aufgemacht. Unter ihnen Maxim Wassiljew aus der Region Kursk, die an die Ukraine grenzt und regelmässig unter ukrainischen Beschuss kommt. In einem Video sieht man ihn am Strand in Mexiko Cocktails schlürfen, was ihm einen scharfen Rüffel des Gouverneurs eingebracht hat: Wie Tausende seiner Landsleute sei er «sehr wütend» auf Wassiljew.

Er fahre nicht gut Ski und Joggen sei bei dieser Kälte auch kein Vergnügen, deshalb habe er sich in die Wärme aufgemacht: Der Abgeordnete Denis Dolschenko in Dubai. Foto: Meduza

Auch Denis Dolschenko aus der mitunter eiskalten Region Wologda, der sich mit seiner Familie in Dubai erholte, machte sich unbeliebt mit seinen Ferien-Posts. Er fahre nicht gut Ski und Joggen sei bei dieser Kälte auch kein Vergnügen, deshalb habe er sich in die Wärme begeben. Während seine Landsleute ihr Leben riskierten, wetterte der Gouverneur der Region gegen Dolschenko, hätten andere Leute das Gefühl, sie könnten sich immer noch in Luxusresorts herumtreiben.

Kein Wort verlor der Gouverneur darüber, dass Dolschenko auf einem seiner Bilder zusammen mit Xenia Schoigu posiert, der Tochter des Verteidigungsministers. Das Bild sei in Wologda aufgenommen worden, behauptet Dolschenko. Allerdings tragen die zwei leichte Sommerkleider, während es in Wologda zu der Zeit minus 20 Grad kalt war. Russische Oppositionsmedien vermuten deshalb, dass das Foto bei einem Treffen in Dubai gemacht wurde.

Denis Dolschenko mit Xenia Schoigu bei einem Treffen in Sommerkleidern, das nicht in Dubai, sondern in Wologda stattgefunden haben soll, wo es zu der Zeit minus 20 Grad kalt war. Bild: Meduza

Im Netz kritisierten Leser, hier werde mit zweierlei Mass gemessen. Von Doppelstandard ist die Rede, ein Wort, das Putin gern benutzt, wenn er dem Westen vorwirft, auch nicht demokratischer, friedlicher oder überhaupt besser zu sein als Russland.

Doch bei den Kreml-Kindern wird nicht nur mit anderer Elle gemessen, wenn es um Luxusreisen geht. Sie sind natürlich auch vom Krieg in der Ukraine ausgenommen. Aktivisten aus dem Umkreis des inhaftierten Oppositionschefs Alexei Nawalny hatten sich im Herbst als Rekrutierer ausgegeben und die Söhne von Premierminister Michail Mischustin und Putin-Sprecher Dmitri Peskow angerufen und sie ins Rekrutierungsbüro bestellt. Die beiden jungen Männer machten unmissverständlich klar, dass solche Lappalien sie nicht betreffen. Ihm habe niemand etwas vorzuschreiben, sagte Peskows Sohn Nikolai, das werde auf höchster Ebene geklärt.