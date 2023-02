Ein serbischer Scharfschütze im Dienste Russlands

Von Enver Robelli

«Eine gefährliche Desinformation der Ukraine». Mit diesen Worten dementierte der serbische Verteidigungsminister Nebojsa Stefanovic Meldungen, wonach serbische Söldner in den Reihen der prorussischen Truppen in der Ostukraine kämpften. Das war vor etwa einem Jahr, als Russland die Ukraine überfiel. Mittlerweile ist Stefanovic nicht mehr im Amt, weil er hinter den Kulissen offenbar gegen den allmächtigen Staatschef Aleksandar Vucic intrigiert hat. Die Rede ist von über 1500 abgehörten Telefonaten des Präsidenten.

Inszeniert sich als furchtlosen und sagenumwobenen Kämpfer: Dejan Beric. Foto: PD

Diese Woche bestätigte die serbische Justiz, dass in der Nähe der Kleinstadt Ruma im Nordwesten des Landes ein Haus durchsucht worden sei. Es gehört den Eltern von Dejan Beric, dem wohl berüchtigsten serbischen Söldner im Dienste Russlands. Gegen den Sniper, der 48 Jahre alt sein soll, läuft ein Verfahren wegen Beteiligung an der russischen Aggression gegen die Ukraine. Die Polizeiaktion erfolgte, nachdem Beric Mitte Dezember auf seinem Youtube-Kanal ein Video gepostet hatte mit Informationen, wie sich serbische Freiwillige den russischen Streitkräften in der Ukraine anschliessen können.

Auf Youtube folgen dem serbischen Scharfschützen 100'000 User, auf Telegram über 70'000. Dort inszeniert sich Beric als furchtlosen und sagenumwobenen Kämpfer, der angeblich jedes Duell gewinnt. Einst prahlte er auch damit, dass er Amerikaner umgebracht habe. Gleichzeitig zeigt er ein Herz für Kinder und Hunde. Auf einer anderen Aufnahme, die ebenfalls von Beric veröffentlicht wurde, berichten mutmasslich serbische Staatsbürger von ihren Kämpfen für die russische Armee. Das Video soll in einem Trainingscamp entstanden sein. «Kommt nach Moskau, hier erwarte ich euch oder jemand vom Geheimdienst», sagt Beric.

Dejan Beric soll in Russland geheiratet haben. Foto: PD

In Serbien war der vom Handwerker zum Sniper aufgestiegene Beric lange ein Medienstar. Er gab bereitwillig Interviews, schwadronierte von der serbisch-russischen Bruderschaft, lästerte über den kulturlosen Westen und berichtete von seinen «Heldentaten» während der Schlacht um Slowjansk 2014. Später trat er als «Kriegsberichterstatter» und «Journalist» in Erscheinung – zum Beispiel an einer Pressekonferenz der Sprecherin des russischen Aussenministeriums Maria Sacharowa.

Serbien hat sich bisher geweigert, eine genaue Zahl der serbischen Söldner und Freiwilligen zu nennen, die in der Ostukraine die russischen Besatzer unterstützen. Die ukrainische Botschaft in Belgrad teilte bereits 2019 mit, dass sich nach der Eroberung der Krim mindestens 300 serbische Staatsbürger an dem Krieg gegen die Ukraine beteiligten. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut Belgrader Behörden wurden bisher über 30 Urteile gegen Serben gefällt, die gemeinsame Sache mit den Russen machten. Meist wurden sie milde bestraft. So wurde zum Beispiel kürzlich ein Verurteilter auf freien Fuss gesetzt, nachdem seine einjährige Haftstrafe in eine Bewährungsstrafe umgewandelt worden war.

Der Scharfschütze Dejan Beric wird auf absehbare Zeit kaum in sein Heimatland zurückkehren. Ihm drohen gemäss serbischem Gesetz bis zu fünf Jahre Haft. In nationalistischen Kreisen in Serbien gilt Beric nach wie vor als Held. Er soll in den 90er-Jahren an serbischen Eroberungszügen in Bosnien und Kosovo teilgenommen haben. Auf prorussischen Demonstrationen in der serbischen Hauptstadt tragen grossserbische Fanatiker Flaggen mit seinem Konterfei.

Kürzlich zeigte der serbische Ableger des russischen Fake-News-Senders Russia Today ein Video der Söldnertruppe Wagner. Zu sehen waren angeblich serbische Freiwillige, die für den Kampf gegen die Ukraine trainieren. Das ging selbst dem zwischen Russland und dem Westen lavierenden Präsidenten Vucic zu weit. Wagners Aufruf zur Rekrutierung von serbischen Männern sei «unfair», meinte Vucic. Die Befehlshaber der paramilitärischen Truppe Russlands wüssten genau, dass solche Appelle gegen serbische Gesetze verstossen. Der Staatschef erinnerte daran, dass Belgrad im Unterschied zu den westlichen Staaten und den meisten Nachbarländern keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat.

«Warum tun Sie das Serbien an? Unser Land leidet darunter, dass wir weder Tschaikowski noch Dostojewski oder Tolstoi verboten haben», wandte sich Vucic in theatralischem Unterton an die Wagner-Truppe. Natürlich hat kein EU-Staat russische Klassiker verbannt, das weiss auch Vucic. Aber er war mal Propagandaminister des Gewaltherrschers Slobodan Milosevic – und fällt oft in den alten Propaganda-Modus zurück.