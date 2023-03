Ihr Job: Tote Russen einsammeln

Männer aus ehemaligen Sowjetrepubliken werden zur Arbeit in die besetzte Ukraine gelockt.

Enver Robelli

Ein Friedhof für gefallene Söldner der Gruppe Wagner in Bakinskaja, einem Dorf in der südrussischen Region Krasnodar. Foto: Telegram

Der russische Krieg gegen die Ukraine ist ein schmutziges Geschäft. Für diesen Krieg braucht Russland Soldaten, Söldner, ehemalige Gefangene, Schwerverbrecher und Abenteurer, die durch Schützengräben laufen, in denen Schlamm und Wasser steht. Die Männer werden oft in ärmlichen Gebieten rekrutiert, mit höheren Löhnen gelockt. Die Regionen mit der höchsten Zahl an Todesfällen sind Dagestan, Burjatien und Baschkortostan, wo Angehörige ethnischer Minderheiten leben.

Um den Krieg gegen die Ukraine zu führen, benötigt Russland nicht nur Soldaten, sondern auch Leichensammler. Viele von ihnen sollen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien stammen. Dass seit dem 24. Februar 2022 mehrere Tausend vor allem junge Russen ihr Leben in den besetzten Gebieten der Ukraine gelassen haben, besteht wenig Zweifel. Laut einem Bericht von Radio Free Europe (RFE) schicken die Behörden Russlands zunehmend Arbeitsmigranten aus Staaten wie Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan in die Ukraine, um auf den Schlachtfeldern die Leichen russischer Soldaten einzusammeln.

Ein Kirgise sagte demnach, er habe einen Arbeitsvertrag mit einer russischen Firma unterzeichnet, um für umgerechnet etwa 120 Franken pro Tag die toten Kämpfer in Zinksärge zu legen und ihre Heimkehr in Kühllastern in die Wege zu leiten. Der Krieg ist auch ein trauriges Geschäft. Der Mann erzählt weiter, er sei in Kontakt mit Landsleuten, die in der Ukraine tätig seien. Sie würden manchmal unter Beschuss geraten, es stürben Menschen. «Sie verrichten diese Art von Arbeit, weil sie sich in einer verzweifelten Lage befinden. Einige haben Schulden.»

Hunderte Migranten aus Zentralasien

Die Regierung in Kiew betrachtet die Leichensammler als Komplizen der russischen Besatzer. Auch die Regierungen zentralasiatischer Staaten haben ihre Bürger vor einem Einsatz in der Ukraine gewarnt. Nach RFE-Angaben handelt es sich um Hunderte Migranten aus Zentralasien, die auch auf dem Bau arbeiten – zum Beispiel in kriegszerstörten Städten wie Mariupol. Oder in Spitälern, Kantinen und Fabriken in den besetzten Gebieten der Ostukraine. Die Migranten sollen über 2000 Franken im Monat verdienen, ein Vielfaches von dem, was sie in ihren Herkunftsländern bekommen. Die Stellenangebote werden auf Websites, Telegram-Kanälen und Social-Media-Plattformen ausgeschrieben.

Berichtet wird auch von enttäuschten Männern, die ihre Löhne nicht erhielten und in ihre Heimat zurückkehren wollten. Ein Arbeiter aus Kirgistan sagte gegenüber Radio Free Europe, russische Grenzbeamte hätten ihm die Einreise verweigert. Er sei im Mai 2022 zusammen mit etwa 400 Männern in Mariupol angekommen. Kurz zuvor war die ukrainische Küstenstadt von russischen Truppen besetzt worden. In Russland arbeiten Millionen Migranten aus den ehemaligen sowjetischen Republiken.

Auch Frauen sollen auf den Schlachtfeldern landen

Die ins Exil geflüchtete Aktivistin Olga Romanowa vermutet, dass neuerdings auch Frauen, die in russischen Gefängnissen stecken, auf den Schlachtfeldern in der Ukraine landen. Dort betätigen sie sich als Sanitäterinnen und – laut der russischen Propaganda – auch als Sniperinnen. Romanowa leitet die Organisation Russland hinter Gittern, die sich für die Rechte der Häftlinge einsetzt. Sie äusserte sich gegenüber dem unabhängigen russischen Recherche-Netzwerk iStories. Ähnliche Angaben wie sie verbreitet auch der ukrainische Generalstab.

Unbestritten ist, dass die Söldnerfirma Wagner von Jewgeni Prigoschin Strafgefangene aus Russland in die Ukraine verlegt hat. Dort kämpfen sie gegen ukrainische Truppen. Wagner hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat die Rekrutierung von Häftlingen eingestellt. Gleichzeitig soll das russische Verteidigungsministerium eine eigene Rekrutierungskampagne in Gefängnissen gestartet haben. Geplant ist auch eine Anhebung der Wehrpflicht von 27 auf 30 Jahre, um keine weitere Mobilisierung auszurufen. Das Mindestalter für die Wehrpflicht soll bei 21 Jahren liegen (bisher bei 18).

Was bezweckt die russische Führung damit? Sicherheitsexperten des Institute for the Study of War (ISW) in Washington ziehen den folgenden Schluss: «Der Kreml versucht möglicherweise, eine neue Generation von Russen vor den demografischen und sozialen Auswirkungen der Zermürbungskämpfe in der Ukraine zu schützen, indem er diese Auswirkungen auf eine bestimmte Generation von Russen beschränkt.» Moskau gehe wohl davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch etwa drei Jahre dauern werde. Auf absehbare Zeit braucht Russland also sowohl Soldaten als auch Leichensammler.