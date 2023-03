Er nimmt seine Follower mit an die Front

Roman Trokhymets kämpft als Soldat für die Ukraine in Bachmut – und teilt seine Eindrücke vom Krieg mit Zehntausenden Menschen auf Social Media.

Von Michelle Muff

«Oft kann man eine ganze Geschichte in einem Gesicht lesen. Eloquenter als alle Worte», schreibt Roman Trokhymets zu diesem Bild auf Instagram. Foto: Instagram (romantrokhymets)

«Ich sitze hier in einem kalten Graben mitten im Winter. Es fühlt sich an wie in einem dummen Traum, wie eine verrückte Idee, die sich jemand für einen Film ausgedacht hat», sagt der junge ukrainische Soldat in die Kamera seines Handys. Plötzlich hört man in unmittelbarer Nähe eine Explosion, kurz darauf fallen mehrere Salven von Schüssen. Er geht im Graben in Deckung, schaut über die Schulter, räuspert sich und fährt inmitten des Kugelgewitters fort: «Ich versuche zu realisieren, wie das alles passierte. Jetzt bin ich hier, in dieser verdammten Hölle. Das ist jetzt meine Realität.»

Aufgenommen und auf Instagram gepostet hat das Video, das knapp 2400 Likes erhielt, Roman Trokhymets. Der junge Ukrainer ist seit dem Überfall der russischen Streitkräfte in die Ukraine als Soldat für sein Heimatland im Einsatz. Auf seinen Social-Media-Channels postet er regelmässig Videos von seinem Alltag an der Front, schreibt Beiträge und teilt seine Gedanken zu seinen Erlebnissen im Krieg.

Es fühle sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass er herumgelaufen sei in einem Anzug, Akrobatik gemacht und studiert habe, schreibt er etwa in einem Post vom 5. Februar. «Und in einem Moment bin ich eingeschlafen und bin seither nicht mehr aufgewacht.» Vielen Soldaten, die mit ihm kämpften, gehe es gleich, so Trokhymets: «Man könnte denken, wir hätten uns langsam daran gewöhnen müssen, aber nein: Es wirkt auf uns immer noch wie kompletter Schwachsinn, dieser ganze Krieg.» Trotzdem kämpften sie weiter für die Unabhängigkeit der Ukraine.

Die Nächte seien das Schlimmste

Bis zum Kriegsausbruch inszenierte sich Trokhymets, der früher als Makler arbeitete und Psychologie studierte, in seinen Instagram-Beiträgen als stilvollen, sportlichen jungen Mann, der viel reiste und seine Freizeit gerne im Anzug auf den Terrassen von Hochhäusern in Kiew verbrachte. Die Posts, die er nach dem 24. Februar 2022 veröffentlicht hat, stehen in einem krassen Gegensatz zu den luxuriösen Bildern aus Friedenszeiten: Statt auf Motorrädern fährt er nun im Panzer, die Barabende mit Freunden sind Kämpfen an der Front gewichen, statt Tauchferien zu machen, hebt er Gräben aus, versorgt verletzte Kollegen und muss die kalten ukrainischen Nächte überstehen.

Die Nächte seien sowieso das Schlimmste für ihn im Krieg, sagt er in einem Video, das er Ende Januar gepostet hat. «Vor allem die Nächte mit Regen. Du hörst nichts ausser den Regentropfen und dem Knacken der Äste», so Trokhymets. Er sei meist sehr nahe bei feindlichen Stellungen positioniert: «Und so weiss ich nie, ob das Knacken und Prasseln im Wald der Feind ist, der sich anschleicht, oder nur der Regen, der Wind und die herunterfallenden Äste.» Manchmal wundere er sich, woher er die innere Stärke habe, diesen Druck auszuhalten und «bis zum Morgen zu überleben».

Zuletzt war Trokhymets in Bachmut stationiert, wo die Ukraine bei brutalen Gefechten viele erfahrene Kräfte verloren hat. Wie er in einem Interview mit CNN erzählt, habe er dort neben seiner Tätigkeit als Kommandant manchmal als Scharfschütze, manchmal für die Panzerabwehr gearbeitet. Und wenn es Nahkämpfe gegeben habe, sei er auch schon als regulärer Infanterist in die Gefechte geschickt worden: «Dort sind es manchmal nur fünf Meter Distanz zwischen mir und dem Feind.» Es sei die Hölle auf Erden.

Wie es sich anfühle, jemandem so nah zu sein, ihm in die Augen zu blicken und zu wissen, dass man ihn umbringen müsse, fragte die Moderatorin. «Du denkst in diesen Momenten nicht, du machst nur», antwortete Trokhymets. «Wenn du schneller bist als der Feind, bist du derjenige, der überlebt. Man denkt nicht darüber nach, dass die Person, die man gleich umbringen wird, leben möchte oder eine Familie hat.» Wenn man den Feind im Nahkampf besiege, sei man eine weitere Kreatur losgeworden, die versuche, Zivilisten umzubringen, sie zu vergewaltigen oder ihnen das Land wegzunehmen, so Trokhymets: «Das ist alles.»

Spendenaufrufe für die Soldaten

Inzwischen verfolgen auf Instagram knapp 20’600 Personen die Erlebnisse von Trokhymets an der Front, auf Tiktok sind es gar 44’000, auf Twitter kommen nochmals 26’000 dazu. Unter den Followern befinden sich viele Ukrainer und Ukrainerinnen, aber auch Personen aus der ganzen Welt. Sie scheinen die Ehrlichkeit der Beiträge zu schätzen. So kommentierte eine Ukrainerin auf Instagram: «Ich frage mich ständig, was die Gedanken der Jungs an der Front sind, die gerade durch die Hölle gehen. Und was du sagst, ist so wichtig zu wissen und zu hören.»

Die Aufmerksamkeit, die Trokhymets durch seine Posts erhält, hat er auch schon für seine Interessen genutzt: Bereits mehrmals hat er zu Spenden aufgerufen für Güter, die ihm an der Front fehlten. Es wurde Geld gesammelt für warme Klamotten, Nachtsichtgeräte und sogar ein neues Auto. Und zu Beginn des Krieges postete er in einer Instagram-Story Informationen darüber, wie man der Armee beitreten kann. Von seiner Aktivität auf Social Media kann die ukrainische Armee also durchaus profitieren.

Der Grund, wieso der Ukrainer sich dazu entschieden hat, seine Erlebnisse auf Videos festzuhalten und auf Social Media zu teilen, ist laut ihm aber simpel – und hat nichts mit Profit zu tun: «Oft wird man im Krieg stärker durch seine eigenen Gedanken angegriffen als durch den wirklichen Feind. Deshalb halten es so viele Menschen emotional nicht aus.» Er habe die Lösung in seinem Videotagebuch gefunden: «Das macht es leichter, mit diesen Gedanken umzugehen. Und es verhindert, dass ich in Negativität und Depressionen verfalle.»