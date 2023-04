Das wissen wir über den Anschlag auf den russischen Militärblogger

Von Michelle Muff

Der Militärblogger Wladlen Tatarski wurde am Sonntag bei einem Anschlag in Sankt Petersburg getötet. Foto: Telegram

Der bekannte russische Militärblogger Wladlen Tatarski ist am Sonntagabend bei einer Explosion im Café Street Food Bar No. 1 in Sankt Petersburg ums Leben gekommen. Weitere 30 Personen seien bei der Detonation verletzt worden, meldete die russische Staatsagentur TASS. In dem Lokal trifft sich gemäss dem Nachrichtenportal «Fontanka» regelmässig der patriotische Diskussionsclub Cyberfront Z. Am Sonntagabend hielt Tatarski dort einen Vortrag, der die Bedeutung von Militärkorrespondenten in der Ukraine thematisierte.

Inzwischen sind neue Informationen zum Anschlag bekannt geworden: Laut einem Polizeisprecher wurde die Explosion von einem Sprengsatz ausgelöst, der in einer Gipsbüste versteckt war. Die Büste wurde Tatarski von einer Teilnehmerin der Veranstaltung als mutmassliches Geschenk überreicht. Wenige Minuten später ist sie Berichten zufolge explodiert. Ein Video kursiert derzeit auf Twitter, auf dem Tatarski zu sehen ist, wie er vor einer Bühne eine Figur in der Form eines kleinen goldenen Soldaten in den Händen hält. Gemäss dem russischen TV-Sender REN TV soll es sich bei der Figur um den getarnten Sprengsatz handeln.

Im Zusammenhang mit der Explosion wurde am Montag D. T. festgenommen, die Tatarski an der Veranstaltung die Büste überreicht haben soll. Die 26-Jährige wurde nach dem Vorfall auf die Fahndungsliste des russischen Innenministeriums gesetzt, wenige Stunden später wurde ihre Verhaftung vom russischen Ermittlungsausschuss bestätigt. In einem Video, das das Innenministerium gepostet hat, gesteht die 26-Jährige, die Statue in das Café geschmuggelt zu haben. Berichten zufolge stammt sie aus Sankt Petersburg und wurde im Februar vergangenen Jahres bei einer Anti-Kriegs-Demonstration verhaftet. Mehrere Tage lang soll sie in Haft gewesen sein.

Verschiedene Medien berichten, dass sie ihren Abschluss an einer Kunstschule in Sankt Petersburg machte und danach die staatliche Universität St. Petersburg besuchte. In Sankt Petersburg arbeitete sie in einem Vintage-Bekleidungsgeschäft, bevor sie vor einem Monat gekündigt habe und nach Moskau gezogen sei. Ein Video soll den Moment zeigen, in dem die 26-Jährige mit einer grossen Kartonbox im Arm das Café betritt, in dem sich später die Explosion ereignete.

Das russische Anti-Terror-Komitee macht am Montag unter anderem die Ukraine für die Explosion verantwortlich: «Der Terroranschlag wurde von den Sonderdiensten der Ukraine unter Beteiligung von Agenten geplant. Diese arbeiten mit dem Fonds zur Korruptionsbekämpfung (FBK) zusammen, dessen aktive Unterstützerin die inhaftierte Darja Trepowa ist», zitiert die russische Agentur RIA eine Pressemitteilung. Der FBK ist eine von Oppositionskritiker Alexei Nawalny gegründete Organisation, die in Russland als verbotene extremistische Organisation gilt.

Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak dementierte diese Version in einem Tweet. In einem Beitrag macht er russische Bürger oder Bürgerinnen für den Anschlag verantwortlich: «Die Frage, wann der Inlandsterrorismus zu einem Instrument des innenpolitischen Kampfes wird, war eine Frage der Zeit.»

Über 560’000 Follower

Wladlen Tatarski war einer der bekanntesten Militärblogger Russlands. Auf Telegram folgen dem 41-Jährigen über 560’000 Menschen. Auf seinem Channel verbreitete Tatarski täglich propagandistische Inhalte zum Krieg. In seinen letzten Beiträgen postete er unter anderem ein Video, das angeblich die Zerstörung eines polnischen Panzers in der Ukraine sowie eines Munitionslagers zeigt. Am Morgen des Anschlags veröffentlichte er einen Clip, in dem Mitglieder der Wagnertruppe einen gefangenen georgischen Söldner demütigen.

Tatarski, der ursprünglich aus Makijiwka in der Oblast Donezk stammt, kämpfte laut der russischen Zeitung «Meduza» als Separatist für die selbst ernannten Volksrepubliken DNR und LNR. Davor verbüsste er eine Gefängnisstrafe wegen bewaffneten Raubüberfalls. Regelmässig berichtete der Russe direkt von der Front. Er erlangte Berühmtheit, als er im vergangenen Jahr ein Video aus dem Kreml postete, in dem er sagte: «Wir werden jeden besiegen, jeden töten und jeden ausrauben, wenn es nötig ist. Ganz wie es uns gefällt.»

Das Café, in dem der Anschlag verübt wurde, gehörte früher dem Wagner-Anführer Jewgeni Prigoschin. Dieser meldete sich über Telegram ebenfalls zu dem Vorfall: «Ich habe das Lokal an die patriotische Bewegung Cyber Front Z übergeben, die dort verschiedene Seminare abhielt.» Er denke aber nicht, dass die Kiewer Regierung hinter der Tat stecke: «Ich glaube, dass eine Gruppe von Radikalen am Werk ist, die wahrscheinlich keine Verbindungen zur Regierung hat.»

Ausserdem sehe er Ähnlichkeiten zu der Ermordung von Darja Dugina. Dugina, Tochter des rechten Ideologen Alexander Dugin, wurde vergangenen August Opfer einer Autobombe. Ihr Auto explodierte auf einer Autobahn ausserhalb von Moskau und ging in Flammen auf. Sie war eine prominente Verfechterin des russischen Angriffskrieges.