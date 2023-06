Wagner-Aufstand in den sozialen Medien – Ukraine witzelt über Putins Schwäche Jewgeni Prigoschins Blitzaufstand in Russland hat zu einer Flut an Videos, Memes und Gags geführt. Wir präsentieren die besten. Simon Widmer

Jewgeni Prigoschin serviert Wladimir Putin Essen in einem seiner Restaurants. Das Foto wurde im November 2011 aufgenommen und zeigt, wieso Prigoschin auch «Putins Koch» genannt wird. Foto: Misha Japaridze (Keystone)

Der Söldnerchef, der sich plötzlich gegen seine eigene Regierung wendet. Ein Aufstand, der nach einem Tag abgebrochen wird. Der zur Lame Duck degradierte weissrussische Präsident, der schlichten muss. Die sich überschlagenden Geschehnisse des vergangenen Wochenendes haben in der Ukraine für Hohn und Spott gesorgt. Die entsprechenden Memes und Videos werden in der Ukraine, aber auch im Ausland tausendfach geteilt.

Witzeln im Krieg? Für einige mag das seltsam wirken. Doch für die ukrainische Bevölkerung ist Humor eine wichtige Überlebensstrategie. Sie ermöglicht der Bevölkerung, sich vom Kriegswahnsinn abzulenken und den Alltag ein bisschen erträglicher zu gestalten (lesen Sie hier einen Text über die Bedeutung von Humor im ukrainischen Widerstand). Deshalb hier eine kleine Auswahl der besten Witze ohne schlechtes Gewissen:

Diverse Gags zeigen, wie die ukrainische Bevölkerung genüsslich zuschaut, wie sich Prigoschin und Putin untereinander bekämpfen. Das folgende Video zeigt eine Szene, in der Wolodimir Selenski Popcorn isst und gebannt Fernsehen schaut. Die Sequenz stammt aus Selenskis Zeit als Schauspieler.

Eine Variation desselben Themas zeigt das Video des Soldaten Robert Brovdy, seit je aktiv in sozialen Netzwerken. Die Bilder zeigen den 47-Jährigen, wie er auf seinem Tablet ein Video schaut. Zu hören sind die Stimmen von Wagner-Chef Prigoschin und Putin. Dazu isst Brovdy Popcorn. Viel Popcorn.

Und noch ein kleiner Spass zum Popcorn-Thema.

Ein beliebter Witz macht sich über den verlorenen Mythos der russischen Streitkräfte lustig. Vor Kriegsbeginn waren viele Expertinnen und Experten im Westen überzeugt, die russische Armee werde innert weniger Tage Kiew erobern. Nach und nach setzte sich die Erkenntnis durch, dass die russische Armee miserabel organisiert ist und zu einem grossen Teil mit veraltetem Kriegsmaterial kämpft.

Auch US-Aussenminister Antony Blinken bemerkte, die russische Armee sei nur die zweitstärkste in der Ukraine. Unterdessen – so der Witz – ist sie noch weiter abgestiegen: als Nummer 2 in Russland hinter Prigoschins Wagner-Truppen.

Ein oft geteiltes Meme zeigt eine Szene aus dem Film «Forrest Gump». Anstatt des Schauspielers wurde das Gesicht Jewgeni Prigoschins hineinmontiert. Der Witz beruht auf der Tatsache, dass der Söldnerchef nicht wie angekündigt nach Moskau marschierte, sondern seinen Aufstand kurzfristig abbrach.

Wenn es um Memes zum Ukraine-Krieg geht, gehört der Account «Middle-earth of Eastern Europe» zur Spitze. Dort erklärt ein anonymer Ukrainer den Krieg mit Figuren und Szenen aus dem Universum von «Herr der Ringe» oder «Game of Thrones». Wenig Freude hatte der Kanalbetreiber an der Intervention Alexander Lukaschenkos, der zwischen Putin und Prigoschin vermittelte und so den Aufstand stoppte. Er verglich dies mit der letzten Staffel der TV-Umsetzung von «Game of Thrones», die bei vielen Fans wegen der überhasteten Handlung durchgefallen war.

Manchmal ist es das reale Leben, das für die komischsten Situationen sorgt. Als die Wagner-Soldaten am Samstag in Rostow einmarschierten, hielt die Weltöffentlichkeit den Atem an. In der Millionenstadt selber hingegen zeigten sich einige unbeeindruckt. So auch dieser Strassenfeger, der einfach seiner täglichen Arbeit nachging.

Und zum Abschluss noch ein Tweet aus der Kategorie: «Realität schlägt Fiktion»: Bevor die Wagner-Soldaten Militäreinrichtungen in Rostow einnahmen, holten sie sich Kaffee in Pappbechern aus einem Take-away-Shop. Ein bisschen Koffein kann ja nicht schaden, wenn man die Sicherheitskräfte von Wladimir Putin blossstellen will.

Simon Widmer ist seit 2019 Journalist im Ressort International der Redaktion Tamedia. Zuvor arbeitete er für die SonntagsZeitung. Widmer studierte an der Universität Bern Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Mehr Infos @WidmerSimon

Fehler gefunden?Jetzt melden.