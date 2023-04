Neue Flüchtlingszahlen – Ukrainer kehren vermehrt in ihre Heimat zurück In der letzten Woche verliessen erstmals mehr Flüchtlinge mit Status S die Schweiz, als neu hinzugekommen sind. Experten führen dies auf die verbesserte Sicherheitslage zurück. Cyrill Pinto

Ukrainische Kinder nehmen am Unterricht in einer Schule im Wallis teil – immer mehr Ukrainer überlegen sich, in ihre Heimat zurückzukehren. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Zahl Geflüchteter aus der Ukraine, die sich in der Schweiz registrieren lassen, ist in den vergangenen Wochen stetig zurückgegangen. So war am 31. März die Gesamtzahl von Personen aus der Ukraine mit aktivem Status S tiefer als in der Vorwoche – sie hatte um 57 Personen abgenommen. Die am Donnerstag vom Staatssekretariat für Migration SEM veröffentlichten Zahlen bestätigen nun den Trend: Die Zahl der Personen, die sich um den Status S bemühten, nahm noch einmal um 74 Personen ab. Insgesamt halten sich derzeit 65’744 Personen mit diesem Status in der Schweiz auf – Ende Februar waren es noch 66’319.