Ex-FCZ-Trainer – Uli Fortes Respekt davor, vergessen zu werden Im Cup trifft Uli Forte mit Yverdon auf seinen ehemaligen Verein FC Zürich. Der 47-Jährige hat in eineinhalb Jahren ohne Job gemerkt, wie er sich dem Punkt ohne Rückkehr nähert. Florian Raz

Wieder mit Freude auf dem Fussballplatz: Yverdon-Trainer Uli Forte. Foto: Christian Pfander

Vielleicht ist er nicht gleich erschrocken. Aber manchmal, da hat er sich schon gewundert. Zum Beispiel darüber, wie schnell die Leute vergessen.

Eineinhalb Jahre war Uli Forte weg vom Geschäft. Ein Trainer ohne Mannschaft, aber mit einem Namen im Land. Immerhin hat er vor seiner Pause die Grasshoppers trainiert, sogar zweimal, er war in St. Gallen, beim FC Zürich und bei den Young Boys. Eigentlich müsste das reichen, damit in der überschaubaren Schweizer Szene alle wissen, wer dieser Forte ist und wie er funktioniert. Könnte man denken. Doch dann bekam Forte in Bewerbungsgesprächen merkwürdige Dinge zu hören.