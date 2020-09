Legendärer Cartoonist – Uli Stein ist tot Der als Deutschlands bekanntester Cartoonist geltende Künstler ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Ein Keramik-Schwein gehört zu den Exponaten eines «M(a)useums», das zu Ehren des Cartoonisten Uli Stein 1998 in Hannover eröffnet wurde. Foto: Holger Hollemann (dpa/Keystone)

Uli Stein, der international bekannte Künstler, sei vor einer Woche in seinem Haus bei Hannover gestorben, sagte Katja Seifert, Vorstand der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not, am Freitag. Seine Beerdigung fand demnach bereits im engsten Freundeskreis statt. Vor allem Steins Zeichnungen von Mäusen, Pinguinen, Hunden und Katzen haben den Künstler bekanntgemacht.

Uli Stein hat seit den 80er-Jahren nach eigenen Angaben fast 200 Millionen Postkarten und zwölf Millionen Bücher verkauft. Er lebte sehr zurückgezogen. Das Logo der Stiftung ist die Zeichnung eines charmant blickenden grauen Hundes, der ein Herz in den Pfoten hält.

2005 erschienen in der Schweiz Sonderbriefmarken zu Ehren Uli Steins mit Motiven der berühmten «Stein-Maus».

nag