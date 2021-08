«Guinnessbuch»-Eintrag für Zürcher Tanzlehrerin - Ulla Kasics stellt mit 95 einen Weltrekord auf

Eintrag ins «Guinnessbuch» für Zürcher Tanzlehrerin – Ulla Kasics stellt mit 95 einen Weltrekord auf Sie tanzte einst, um das Grauen der Bombardierung Dresdens zu vergessen. Und hörte nie auf damit. Nun ist die Zürcherin offiziell die älteste Tanzlehrerin der Welt. Hélène Arnet

Ulla Kasics in ihrem Zürcher Tanzstudio Palucca. Am 19. Januar wurde sie 95 Jahre alt. Foto: Samuel Schalch

Seit dieser Woche hat Ulla Kasics es schriftlich: Sie ist die älteste Tanzlehrerin der Welt. Das bescheinigt ihr das «Guinnessbuch der Rekorde». So wird es auch in der nächsten oder übernächsten Ausgabe stehen. Die heute 95-jährige Zürcherin erteilte ihre ersten Tanz- und Bewegungsstunden 1948 an der renommierten Folkwangschule in Essen. Und blieb diesem Beruf, der auch ihre Leidenschaft ist, bis heute treu.

Tatsächlich bis heute: Die zierliche Frau mit Pagenfrisur erteilt noch heute an mehreren Tagen pro Woche in ihrer eigenen Tanzschule Unterricht. Eröffnet hat sie diese 1954 nach der Geburt ihrer beiden Söhne im Stadtzürcher Kreis 7. Zu ihren liebsten Schülern gehörte der 2014 verstorbene Schriftsteller Urs Widmer.