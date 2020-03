Beinahekollision mit einer Lok – Um 4.52 Uhr hätte es in Thalwil beinahe gekracht Ein Personenzug war von Zug nach Zürich unterwegs. Dann kam es plötzlich zu einer brenzligen Situation. Der Untersuchungsbericht liegt jetzt vor. Patrice Siegrist

Vor der Einfahrt in den Bahnhof Thalwil stand ein Baustellenzug im Weg. Foto: Heinz Diener (Tamedia-Archiv)

Als der Lokführer um 4.45 Uhr vom Fahrdienstleiter das Signal bekommt, das Gleis sei frei, aber «Fahrt auf Sicht», setzt er seinen Personenzug vom Bahnhof Oberrieden aus Richtung Zürich in Bewegung. Nur sieben Minuten später muss er ungeplant halten. Eine Rangierlok, die wegen Gleisarbeiten in der Nacht im Einsatz stand, versperrt ihm eingangs Thalwil den Weg. 1100 Meter Bremsweg legte der Zug zurück, bevor er zum Stillstand kommt – glücklicherweise noch vor der Rangierlok. Verletzt wurde niemand, Schaden entstand keiner, so steht es in einem Untersuchungsbericht zum Vorfall am 14. Mai 2019.