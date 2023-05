Jeden Tag werden Zehntausende Pakete ausgeliefert. Kann das so weitergehen? Nein, sagt die Historikerin Monika Dommann. Sie fordert ein Bewusstsein für die Logistik, an der wir hängen.

Frau Dommann, Sie haben ein Buch über die Geschichte der Logistik geschrieben. Was haben Sie zuletzt im Internet bestellt?

Ehrlich gesagt bin ich gar keine Onlineshopperin. Was ich brauche, kaufe ich gern in einem Laden. Im Netz bestelle ich höchstens etwas, wenn ich gewisse Produkte in der Stadt nicht mehr finde.