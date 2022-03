Kryptowährungen am Pranger – Umgehen Oligarchen und russische Banken die Sanktionen mit Bitcoins? Russland soll die Wirtschaftsmassnahmen des Westens mit Kryptowährungen unterlaufen. Einiges spricht gegen diese Befürchtungen – eine Spurensuche im Zuger Crypto Valley. Simone Luchetta

Herz der Kryptoszene: Die Stadt Zug mit ihrem Crypto Valley. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Die russische Regierung, Banken, Oligarchen und andere Personen könnten Kryptogeld nutzen, um den vom Westen verhängten wirtschaftlichen Sanktionen zu entgehen. Diese Befürchtungen wurden in den vergangenen Tagen in führenden Medien wie «Financial Times», «New York Times» und «Süddeutscher Zeitung» laut. Was ist da dran?