Schwingerkönig Kilian Wenger – «Ums Verrecke» gewinnen? Von dieser Last hat er sich befreit Von der Aufmerksamkeit überrollt, vom Druck gelähmt: Kilian Wenger (31) kam mit der Rolle des Königs lange nicht zurecht. Nun schwingt und wirkt er lockerer denn je – weshalb? Reto Kirchhofer

Kilian Wenger trägt die Last der Erwartungen nicht mehr auf den Schultern. Foto: Christian Pfander

Kilian Wengers Leben änderte sich an einem Sonntag im August 2010 um kurz nach fünf. Der Berner drückte Martin Grab am Eidgenössischen Schwingfest in Frauenfeld ins Sägemehl, wurde als Schwingerkönig hochgehoben, hochgejubelt. Danach zerbrach er unter der Last der Krone.

Heute sagt Wenger: «Am schwierigsten war es, vom einen auf den anderen Tag eine öffentliche Person zu sein und alles können zu müssen.» Er stellt die Frage: «Aber darf von einem 20-Jährigen erwartet werden, dass er Dinge entscheidet, mit denen du im Normalfall viel später konfrontiert wirst?»