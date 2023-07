Rohstoff für E-Autos und Smartphones – Umstrittene Kleinminen: Wie wird das blutige Kobalt nur rein? Kinderarbeit, Todesfälle, Betrug: Der Kleinbergbau im Kongo hat einen schlechten Ruf. Nun soll er sauber werden. Denn die USA haben ein Auge auf ihn geworfen – und Schweizer Firmen mischen mit. Jorgos Brouzos

Kleinmineure in ihrem Schacht: Ihr Lohn liegt je nach Aufgabe zwischen 500 und 1000 Dollar im Monat. Ein Vielfaches eines Lehrerlohnes. Foto: Emmet Livingstone (AFP)

Jeremy ist zuversichtlich. «Vielleicht reicht mir das Geld bald für eine Parzelle», sagt er. Seinen Nachnamen nennt er nicht, als er sich vorstellt. Und schon rechnet er vor, ein Grundstück kostet zwischen 2000 und 4000 Dollar. «Dann kann ich ein Haus bauen und Geld für eine Familie sparen.»

Er arbeitet auf einem stillgelegten Minengelände in Kamilombe in der Nähe der kongolesischen Minenstadt Kolwezi. Dort schürfen Kleinmineure mit einfachen Werkzeugen nach Kobalt. Sie nennen sich Creseurs. «Ich arbeite bei der Kontrolle der ‹Pui›.» So heissen die selbst gebauten, teils mehr als 30 Meter tiefen Schächte. «Das ist eine gute Arbeit, die ich gern mache.»

Er ist die Ausnahme. Die Arbeitsbedingungen in den handwerklich betriebenen oder artisanalen Minen in der Demokratischen Republik Kongo sind oft schlecht. Das Blut des Kongo klebt daran, schreibt der Journalist Siddharth Kara in einem neuen Buch.

Der Grund dafür: Die selbst gebauten Schächte stürzen immer wieder ein, die Mineure werden begraben. Auch helfen vielerorts Kinder mit. Die Mineure werden von den meist aus China stammenden Zwischenhändlern über den Tisch gezogen und erhalten für ihr Kobalt einen schlechten Preis. Auch sind ihre oftmals illegalen Siedlungen manchem Minenbetreiber ein Dorn im Auge. Sie wollen das «Creseur-Problem lösen», was wohl so viel heisst wie die Leute vertreiben. Hohe Mauern und Zäune halten die Creseurs davon ab, die offiziellen Minen zu betreten und dort ihr Glück zu versuchen.

Doch lässt sich das Problem so nicht lösen. «Wenn die Leute nirgends mehr arbeiten können, verlieren sie ihre Lebensgrundlage», sagt Richard Ilunga von der lokalen Organisation Afrewatch. «Wenn sie kriminalisiert werden, ist niemandem geholfen.» Besser wäre es, dafür zu sorgen, dass sie eine sichere und vernünftige Arbeit haben.

Werkzeugladen für die Kleinmineure in Kamilombe. Foto: Jorgos Brouzos

So werden sie auch weniger abhängig von zweifelhaften Zwischenhändlern, die ihre Lage ausnutzen können. «Es ist ihre Arbeit, mit dieser verdienen sie das Geld für sich und die Grossfamilie.» Rund 200’000 Creseurs soll es im Land geben. Ihre Zahl schwankt mit dem Auf und Ab des Kobaltpreises.

Produktion der grossen Minen reicht nicht

Werden sie an ihrer Arbeit gehindert, ist das auch für die globale Wirtschaft ein Problem. Es braucht das Kobalt der Kleinmineure. Ihr Anteil wird je nach Untersuchung auf 5 bis 15 Prozent der globalen Produktion geschätzt. Der Schweizer Rohstoffhändler Trafigura schreibt in einem Bericht: «Der Bergbau aus den grossen Minen allein kann die derzeitige Kobaltnachfrage nicht decken – ganz zu schweigen von dem starken Nachfragewachstum, das wir bis 2030 und darüber hinaus prognostizieren.»

Der Grund dafür: Kobalt braucht es für Elektroautobatterien oder Akkus von Smartphones. Firmen wie Tesla, BMW, Google und Apple sind auf das Metall angewiesen. Und ihr Bedarf steigt.

Nur: Die grossen Abnehmer kaufen nur, wenn sie sicher sein können, dass die ganze Lieferkette sauber ist. Das ist beim handwerklichen Kleinbergbau meist nicht möglich. Eine neue Studie kommt zwar zum Schluss, dass 98 Prozent der Kobaltproduktion des Kongo wahrscheinlich frei von Kinderarbeit seien – doch wer will das Risiko eingehen, seinen Kundinnen und Kunden Autos oder Geräte zu verkaufen, die möglicherweise Kinderarbeit enthalten?

Dorothée Baumann-Pauly von der Uni Genf hat dazu kürzlich eine Untersuchung publiziert. Sie schreibt dort, dass es fast unmöglich sei, den Fluss von Kobalt aus dem artisanalen Bergbau vom industriell abgebauten Kobalt zu trennen.

Kobalthaltiges Gestein. Foto: Jorgos Brouzos

Die Fair Cobalt Alliance will dafür sorgen, dass handwerkliches Kobalt genutzt werden kann. Sie unterstützt die Kooperative auf dem artisanalen Minengelände in Kamilombe dabei, dass Sicherheitsbedingungen eingehalten werden, keine Kinder arbeiten und die Creseurs einen fairen Preis für ihr Kobalt erhalten. Dort arbeiten mehrere Tausend Kleinmineure, Wäscherinnen und Träger – und Jeremy. Zur Allianz gehören unter anderem Tesla, Google, Glencore oder Fairphone, der niederländische Entwickler eines möglichst nachhaltigen Smartphones.

«Es braucht Investitionen in den artisanalen Bergbau. Dann wird es sicherer, und die Produktion steigt.» David Sturmes, Initiative Fair Cobalt Alliance

Laut David Sturmes von der Initiative Fair Cobalt Alliance täuscht der Eindruck von der Arbeit in den artisanalen Minen. Die Bedingungen in den Kleinminen seien zwar alles andere als perfekt, aber die Creseurs wüssten genau, was sie täten. «Die Leute verdienen ein gutes Geld, und sie gehen ein kalkuliertes Risiko ein», so Sturmes.

Ein Creseur verdient bis zu 2000 Dollar im Monat – viel mehr als Beamte

Für Sturmes ist klar, dass es nichts bringt, wenn versucht wird, die Kleinmineure zu kriminalisieren und zu vertreiben. Im Gegenteil: «Es braucht Investitionen in den artisanalen Bergbau. Dann wird es sicherer, und die Produktion steigt. Die Leute schürfen sowieso, wieso sollen sie nicht möglichst gut und sicher arbeiten können?»

Eine «Pui» von oben. Foto: David Sturmes (Initiative Fair Cobalt Alliance)

Die Arbeit ist klar aufgeteilt. Für alles gibt es Spezialisten. Eine Frau, die Kobalt wäscht, verdient zwischen 200 und 300 Dollar im Monat. Die Männer verdienen je nach Aufgabe zwischen 500 und 1000, für einen Teamleader gibt es sogar bis zu 2000 Dollar im Monat. Zum Vergleich: Ein Lehrer verdient 100 Dollar im Monat, das durchschnittliche Haushaltseinkommen in der Region beträgt rund 480 Dollar. Und im Gegensatz zu den Salären von vielen Staatsangestellten werden sie auch ausbezahlt. «Die Creseurs sehen sich selbst nicht als Opfer, sie suchen sich eine Chance», so Sturmes.

So läuft der Kobaltabbau im Kongo. Video: Tamedia

Dafür sorgen Sponsoren, die den Unterhalt eines Schachts finanzieren und auch einen grossen Teil der Rendite abschöpfen, die beim Verkauf des Kobalts an die chinesischen Zwischenhändler entsteht.

Die USA wollen sich Kobalt sichern

Sie sind nicht die Einzigen, die profitieren. Die Arbeit und die Einnahmen der Kleinmineure werden besteuert. Was Beobachter als Beleg dafür sehen, dass die Creseurs eigentlich einer legalen Tätigkeit nachgehen.

Immer wieder versuchen internationale Konzerne, in das Geschäft einzusteigen. So hat sich der Rohstoffhändler Trafigura an einem Vorzeigeprojekt beteiligt, bei dem es darum ging, handwerkliches Kobalt so zu fördern, dass westliche Konzerne es auch kaufen wollen.

Unter diesen Bedingungen fand die Reise statt Die Reise in die Minenregion der Demokratischen Republik Kongo wurde von der Branchenorganisation Cobalt Institute mit Sitz in Brüssel organisiert. Darin vertreten sind mehrere grosse Minenfirmen. Das Institut hat mehrere Journalistinnen und Journalisten, Kobaltexpertinnen und -experten sowie Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen eingeladen. Die Kosten der Reise wurden von dieser Redaktion übernommen. (jb)

Während der Pandemie kam das Projekt zum Erliegen. Auch kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Rohstoffhändler und der staatlichen Kobaltfirma EGC. Zudem gingen im letzten Jahr lokale Nichtregierungsorganisationen auf die Barrikaden, weil bei der Ausschreibung des Vorhabens nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen sein soll und der Vertrag zwischen EGC und Trafigura zum Nachteil des Kongo sei.

Klar ist: Die Versuche, das Kobalt der Creseurs nutzbar zu machen, werden weitergehen. Das liegt auch daran, dass die USA ein reges Interesse daran haben. Dies, da von den neunzehn wichtigen Kobaltminen im Kongo nur vier nicht von chinesischen Firmen betrieben werden und auch ein Grossteil des artisanalen Kobalts in China landet.

Die US-Regierung hat erkannt, dass sie den Zugang zu den Kobaltreserven des Kongo verloren hat. Im Januar ist sie eine Absichtserklärung mit dem Land eingegangen. Darin vorgesehen sind Investitionen in die Energiewende des Landes, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und in lokale Gemeinschaften.

Es scheint so, als haben die Creseurs einen mächtigen Verbündeten gefunden – Jeremy wäre es zu wünschen.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

Fehler gefunden?Jetzt melden.