Verhandlung am Bundesgericht – Umstrittenes Noser-Inserat: War es unzulässige Wahlwerbung? Fünf Mitglieder des Zürcher Regierungsrats haben Ständeratskandidat Ruedi Noser zur Wahl empfohlen. Den Streitfall entscheidet heute das Bundesgericht. Thomas Hasler

Warben für Ruedi Noser: Carmen Walker Späh, Ernst Stocker, Mario Fehr, Silvia Steiner, Natalie Rickli.

Am 2. November 2019 erschien im «Tages-Anzeiger» ein Inserat zur Unterstützung von Ruedi Noser im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen vom 17. November 2019. Die fünf Regierungsratsmitglieder Carmen Walker Späh, Ernst Stocker, Mario Fehr, Silvia Steiner und Natalie Rickli waren mit Name, Funktion und Parteizugehörigkeit abgebildet.

Unter dem Titel «Ein bewährter Ständerat ist gewählt, jetzt braucht es auch Ruedi Noser» werben sie für die Wahl des FDP-Politikers. Im Text war unter anderem auch der Satz zu lesen: «Er hat gut mit dem Zürcher Regierungsrat zusammengearbeitet.»

Juso und SP gegen den Regierungsrat

Die Juso von Stadt und Kanton Zürich sowie die beiden SP-Kantonsräte Leandra Columberg und Nicola Siegrist wandten sich mit einer Stimmrechtsbeschwerde an den Regierungsrat. Sie forderten ihn auf, das Inserat zu kommentieren und den fünf Mitgliedern des Regierungsrats eine Rüge zu erteilen. Grund: Das Inserat erwecke den Eindruck einer Wahlempfehlung des Regierungsrats. Eine solche sei aber unzulässig.

Der Regierungsrat trat auf die Einsprache nicht ein. Es handle sich beim Inserat nicht um eine Handlung des Regierungsrats, weshalb keine Beschwerdemöglichkeit bestehe. Es sei doch «auf den ersten Blick» ersichtlich, dass es sich beim fraglichen Inserat nicht um eine offizielle Verlautbarung der Regierung handle. Mit anderen Worten: Hier wirbt nicht der Regierungsrat, sondern fünf seiner Mitglieder als Privatpersonen.

Da sind die Juso und die beiden SP-Kantonsräte ganz anderer Meinung. Sie zogen den Nichteintretensentscheid ans Bundesgericht, das heute in öffentlicher Verhandlung über den Fall entscheidet. Die Beschwerdeführenden sind der Ansicht, es handle sich um eine Wahlwerbung des Regierungsrats, jedenfalls seiner Mehrheit. Dass hier der Regierungsrat Wahlwerbung betreibe, werde noch durch den Satz verdeutlicht: Noser «hat gut mit dem Regierungsrat zusammengearbeitet».

«Behördliches Eingreifen grundsätzlich ausgeschlossen»

Der Fall, den das Bundesgericht zu entscheiden hat, ist in verschiedener Hinsicht von Bedeutung. Es ist zulässig und normal, dass Behörden im Vorfeld von Abstimmungen die Bevölkerung über die Vorlagen informieren – so sachlich und neutral wie irgend möglich. Im Zusammenhang mit Wahlen allerdings hat das Bundesgericht schon im Jahre 1991 entschieden, dass «ein behördliches Eingreifen in den Wahlkampf grundsätzlich ausgeschlossen» sei.

Die Beschwerdeführenden verlangen deshalb vor Bundesgericht die Aufhebung der Wahl. Allerdings wissen sie auch, dass das Bundesgericht einen Urnengang nur aufhebt, wenn die gerügten Unregelmässigkeiten erheblich sind und einen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Dies dürfte im Fall der Noser-Wahl eher unwahrscheinlich sein. Denn der Stimmenunterschied zwischen ihm (185’276 Stimmen) und Marionna Schlatter (116’594 Stimmen) war doch erheblich.

«Ein bewährter Ständerat ist gewählt, jetzt braucht es auch Ruedi Noser»: So ist die Wahlwerbung im «Tages-Anzeiger» erschienen.

Ob sich das Bundesgericht dazu überhaupt äussert, ist offen. Denn das Hauptanliegen der Beschwerdeführenden ist ein anderes. Sie beantragen vor Bundesgericht, der vom Regierungsrat gefällte Einspracheentscheid sei aufzuheben und ihre ursprüngliche Beschwerde sei dem kantonalen Verwaltungsgericht zur Entscheidung zu überweisen.

Der Hintergrund: Laut dem Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) ist eine Beschwerde ans Verwaltungsgericht unzulässig, wenn es sich beim Streitobjekt um eine erstinstanzliche Anordnung oder einen Einspracheentscheid des Regierungsrats handelt.

Weil damit kein Rechtsmittel an ein unabhängiges kantonales Gericht möglich sei, verstosse der Kanton Zürich gegen die in der Bundesverfassung garantierte sogenannte Rechtsweggarantie. Diese Garantie gibt dem einzelnen Bürger einen Anspruch, dass eine ihn betreffende Streitigkeit durch eine richterliche (im Gegensatz zu einer verwaltungsinternen) Behörde beurteilt wird.