Protestaktion in Bern – Umweltaktivisten klettern auf Baukran beim Bundesplatz Sechs Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace sind am Samstagvormittag auf einen Kran beim Bundesplatz geklettert, um auf den Earth Overshoot Day aufmerksam zu machen.

Die Greenpeace-Aktivisten bei der waghalsigen Aktion am Samstagvormittag. Foto: Jürg Spori

Bei der Aktion auf einen Baukran vor dem Gebäude der Schweizerischen Nationalbank rollten die Kletternden ein Transparent aus. «Unser Planet hat Grenzen. Sprengen wir sie nicht», steht zu lesen, darunter der Schriftzug von Greenpeace.

Ziel der Aktion: Die Umweltorganisation will auf den sogenannten Earth Overshoot Day aufmerksam machen. Er markiert das Datum, an dem die Nachfrage der Menschheit nach ökologischen Ressourcen und Dienstleistungen in einem Jahr das übersteigt, was die Erde im gleichen Zeitraum regenerieren kann.



Die Schweiz habe am Samstag alle Ressourcen dieses Jahres aufgebraucht, schreibt die Umweltorganisation dazu in einer Medienmitteilung. Es bräuchte laut Greenpeace fast drei Erden, um den Schweizer Verbrauch zu ermöglichen.

Bei der Kantonspolizei hiess es auf Anfrage, es liefen Abklärungen mit dem Eigentümer des Krans wegen strafbarer Handlungen. Vor dem Samstagmittag befanden sich die Aktivisten noch auf dem Baukran.





