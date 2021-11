Bürgerkrieg in Äthiopien – UN-Generalsekretär fordert sofortige Waffenruhe António Guterres hat bei einem Kolumbien-Besuch zur Waffenruhe in Äthiopien aufgerufen. Die Konfliktparteien sollten die Waffen schweigen lassen, «um das Land zu retten», sagte er demnach.

UN-Generalsekretär hat nun bei einem Kolumbien-Besuch zur Waffenruhe aufgerufen.

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine «bedingungslose und sofortige» Waffenruhe in Äthiopien gefordert. Die Konfliktparteien sollten die Waffen schweigen lassen, «um das Land zu retten», sagte Guterres am Mittwoch bei einem Besuch in Kolumbien zur Feier der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der Regierung und den Farc-Rebellen vor fünf Jahren. Nur im Dialog könne die Stabilität in der Region wiederhergestellt werden.

Bereits mehr als zwei Millionen Vertriebene und Tausende Verletzte

In Äthiopien gibt es seit einem Jahr Kämpfe zwischen der in der nordäthiopischen Region Tigray herrschenden Rebellengruppe TPLF und der Regierung in Addis Abeba. Der Konflikt hatte mit einer Offensive der Regierungstruppen gegen die TPLF begonnen. Seither wurden Tausende Menschen getötet und mehr als zwei Millionen weitere vertrieben. Die vereinten Nationen werfen allen Konfliktparteien schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

Die TPLF hat sich inzwischen mit weiteren Rebellengruppen zusammengeschlossen, um Abiy zu stürzen. Die UNO, die afrikanische Union und die USA versuchen, in dem Konflikt zu vermitteln.

