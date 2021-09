Yakins eigentliche Feuerprobe – Unangestrengt, unaufgeregt und die Hände in den Hosentaschen Anders als gegen Italien wird der Schweiz in Belfast ein 0:0 nicht mehr für Lob reichen – Nationaltrainer Murat Yakin betont darum, wie klar seine Erwartungen sind. Thomas Schifferle aus Belfast

Der Trainer gibt die Richtung vor: Murat Yakin im Training mit Silvan Widmer. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Kaum war am Sonntag das Spiel gegen Italien vorbei, begannen die Ersten schon zu rechnen. Gewinnt die Schweiz bis am Ende der Qualifikation alle ihre Spiele gegen die Aussenseiter Nordirland (zweimal), Litauen und Bulgarien, reicht Mitte November beim Rückspiel in Italien schon ein Remis zu Gruppensieg und direkter Qualifikation für die WM.

Murat Yakin sitzt an diesem sonnigen Dienstag im Presseraum des Belfaster Windsor Park, als er mit dieser Rechenübung konfrontiert wird. Er hört sie sich an und sagt dann: «Es wäre ein Fehler, daran zu denken, was übermorgen ist.»