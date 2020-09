Japanische Küche im Kreis 4 – Unauffällig und gut – wie in Tokio Mit dem winzigen Tokyo Tapas bereichert ein neues japanisches Restaurant das Quartier. Küchenchef Hunki Nauser bereitet japanische Hausmannskost zu. Claudia Schmid

Hat Wurzeln in Japan und der Schweiz, seine Frau ist aus Brasilien: Hunki Nauser. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Kokoro, Yu-An, Putput, Edomae – in den letzten Jahren ist das Angebot japanischer Restaurants in Zürich gewachsen. Von Grillgerichten über Nudelsuppen, Gyoza (Teigtaschen) bis hin zu Currys bekommt man mittlerweile viel mehr als das übliche Sushi-Programm.

Auch der Take-away-Stand von Tokyo Tapas in der Markthalle im Viadukt gehört zu dieser jüngeren Generation japanischer Lokale. Neben Sushi und Sashimi oder ausgesuchten japanischen Lebensmitteln gibt es dort auch Donburi (japanische Bowls).

Im Mai hat die Tokyo Tapas-Crew einen weiteren Standort eröffnet. Das kulinarische Angebot ist aber grösser. Denn die Lokalität an der Zwinglistrasse ist nicht nur ein Take-away, sondern auch ein Restaurant. Neben verschiedenen Apérospeisen (Otsumami ), Salaten oder frittierten Spezialitäten findet man eine grosse Sake-Auswahl und bei uns unbekannte Getränke. Etwa Aka Shiso (13 Fr./Glas), ein beerig-fruchtiger Likör, oder Yatushika Niji (19 Fr./Glas), ein perlender Sake. Dessen Reisgeschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Das Lokal mit zehn Plätzen ist winzig und unauffällig eingerichtet. Es erinnert an die vielen versteckten, unkomplizierten Lunch- und Dinner-Lokale, wie man sie in japanischen Grossstädten findet. Die Holzmöblierung stammt aus der Schreinerei der Stiftung St. Jakob, die die Tokyo-Tapas-Macher aus dem Viadukt kennen, wo die Stiftung ihren Hauptsitz hat.

Küchenchef am neuen Ort ist Hunki Nauser. Er hat vor zwei Jahren das Edomae an der Talstrasse aufgebaut und in Zürich die Omakase-Tradition eingeführt. Bei dieser Kochperformance (wörtlich «Ich überlasse es dir!») gibt man sozusagen alles in die Hände des Kochs und lässt sich mit einem Fine-Dining-Menü überraschen.

Bei der Abendkarte taucht eine Speise aus dem damaligen Omakase-Menü auf: in einer Whiskysauce sautierte Butterkrebse (19 Fr.). Selbstverständlich ist der Whisky japanisch; die Sauce angenehm kräftig; der Alkohol gut wahrnehmbar. Überaus hübsch angerichtet ist der japanische Salat (14 Fr.) mit Sesamsauce und kunstvoll zugeschnittenen Gurken. Die Panade des Tori-Katsu, eines japanischen Fried Chicken (26 Fr.), ist schön dick und nicht allzu fettig.

Die Portionen sind eher klein. Die Idee, so Hunki, sei, dass man sich verschiedene kleine Gerichte zusammenstelle. Dieses Konzept wird auf der englischsprachigen Karte allerdings nicht ersichtlich, auch wenn das Wort «Tapas» im Restaurantname darauf hindeuten könnte.

Wer mag, kann die meisten Speisen mitnehmen. Die Kasernenwiese, die gleich um die Ecke liegt, ist dabei ein würdiger Ort, um diese ausgesuchte japanische Hausmannskost zu verspeisen.