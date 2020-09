Werk von Preisträger zerstört – Unbekannte entfernen Naegeli-Graffiti Das bekannteste Werk, das Harald Naegeli während des Lockdown in Zürich gesprayt hat, ist verschwunden. Die Stadt Zürich wollte es genauso wie sechs weitere Werke unter Schutz stellen. Thomas Zemp

Die Totentanz-Figur von Harad Naegeli auf dem Sockel des Waldmann-Denkmals ist weg. Spuren der Aktion sind gut erkennbar. Foto: Thomas Zemp

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine viel beachtete Sprayerei von Harald Naegeli entfernt worden: die Totentanz-Figur auf dem Denkmal von Hans Waldmann, das direkt an der Limmat gegenüber der Fraumünster-Kirche und in unmittelbarer Nähe des Stadthauses steht. Wer hinter der Aktion steckt, ist nicht bekannt. «Das ist unglaublich. Es waren eine oder mehrere Privatpersonen, die das gemacht haben», sagt Pio Sulzer, Pressesprecher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements von Stadtrat Richard Wolff. «Der Auftrag kam nicht von der Stadt, es war auch niemand von der Stadt involviert. Das haben wir abgeklärt.» Die Stadt nehme die neue Situation zur Kenntnis, mehr mache sie nicht, sagt Sulzer weiter. Sie wird auch keine Anzeige gegen unbekannt einreichen.