Rikon im Tösstal – Unbekannte sprengen Bancomat In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bankomat in Rickon im Tösstal gesprengt. Die Kantonspolizei bestätigte die entsprechende Meldung von «Radio Top». UPDATE FOLGT

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bankomat gesprengt. Symboldbild: Kantonspolizei Zürich

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bankomat in Rikon im Tösstal auf dem Gemeindegebiet von Zell gesprengt. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte die Meldung gegenüber dieser Zeitung, konnte jedoch noch keine Details kommunizieren. «Radio Top» hat zuerst über diesen Sachverhalt berichtet.

Seit dem Herbst 2020 häufen sich in der Schweiz die Sprengungen von Geldautomaten. Zehn Tage vor der Explosion in Zell wurde in Hüntwangen ein Bancomat der Zürcher Kantonalbank (ZKB) in die Luft gejagt. Die Explosion verursachte einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken. Am 3. September wurde beim Zürcher Zoo ein weiterer ZKB-Geldautomat gesprengt. Damals war die Explosion nicht stark genug, um den Bancomaten zu zerstören, die Täter mussten ohne Beute fliehen.

