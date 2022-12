Polizeieinsatz in Hettlingen – Unbekannte versuchten Bancomat zu sprengen Im Hettlinger Dorfzentrum war am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ein lauter Knall zu hören. Leon Zimmermann Rafael Rohner

Die Polizei musste am Donnerstagmorgen wegen einer versuchten Bancomat-Sprengung nach Hettlingen ausrücken. Foto: Kantonspolizei

Anwohnerinnen und Anwohner in Hettlingen wurden am Donnerstag frühmorgens von einem lauten Knall geweckt. Unbekannte wollten den Geldautomaten an der Schulstrasse beim Volg sprengen. «Es hat grauenhaft geknallt», sagt eine Anwohnerin. «Wir sind erschrocken und waren sofort wach.» Später habe sie Personen mit Taschenlampen gesehen, «vermutlich die Polizei». Ein Helikopter habe zudem während längerer Zeit über dem Dorf gekreist. Von allfälligen Tätern habe sie nichts mitbekommen. Erstaunlich sei gewesen, dass es nach dem Knall dunkel geblieben sei, normalerweise gehe beim Geldautomaten über einen Bewegungsmelder Licht an.

Die Kantonspolizei wurde von einem Anwohner um 4 Uhr alarmiert und auf den Knall aufmerksam gemacht, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Vor Ort hätten die Polizisten festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, den Bancomaten zu sprengen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Für die Arbeiten des Forensischen Instituts Zürich seien vorsorglich rund ein Dutzend Anwohner der angrenzenden Liegenschaften evakuiert worden. Die Personen konnten gemäss Kantonspolizei nach rund zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen, das Forensische Institut Zürich, das Bundesamt für Polizei Fedpol und ein Rettungswagen vom Rettungsdienst Winterthur im Einsatz.

Auf dem Bild der Kantonspolizei sind auf den ersten Blick keine grösseren Schäden am Geldautomaten erkennbar. Auf dem Instagram-Kanal Szeneishwintiblog war zu sehen, wie Einsatzkräfte das Gebiet absperrten.

Mehrere Sprengungen in der Region

In der Region Winterthur und auch andernorts kam es in jüngster Zeit immer wieder zu Sprengungen von Geldautomaten. Im Oktober war ein Bancomat im Einkaufszentrum Lokwerk in Winterthur betroffen. Im Juni 2021 haben Diebe in Winterthur-Grüze einen ZKB-Bancomaten in die Luft gejagt, mussten aber einen Grossteil der Beute zurücklassen. Im September 2021 erbeuteten Unbekannte auf dieselbe Weise 100’000 Franken in Rikon. Ziel war damals ein ZKB-Automat, wie nun auch in Hettlingen.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

