Zürcher Gebrauchtwagen sind beliebt – Und ab in die «heissi Zone für Occasione» Wegen Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen seien Occasionen gefragt wie nie, heisst es. Wir fühlten die Temperatur des vermeintlich fiebrigen Marktes im Zürcher Oberland. Thomas Wyss

Diese Ballonwelt ist nur etwas für erwachsene Kinder: Der Schauplatz des Auto Center Wetzikon. Foto: Sabina Bobst

Bildlich gesprochen, drohte dieser Geschichte hier der Motor abzusaufen, bevor er überhaupt angesprungen war.

Es ist nämlich so, dass Sergio Scappaticci – seit 34 Jahren Occasion-Händler in Wetzikon – beim Vorabklärungstelefon erklärt: «Wenn die Sonne scheint, strahlen die Autos – und somit die Autohändler.» Doch die Sonne scheint definitiv nicht, als wir uns am Samstagmorgen gegen 10 Uhr auf den Weg machen. Stattdessen rieselt Regen aus der Nebelsuppe.

Aber wir haben eine Mission, na ja, zumindest einen journalistischen Auftrag. Wir sollen herausfinden, was dran ist am Gerede von Boom oder gar Hype um Occasion-Autos und Importmodellen, das man seit Monaten landauf, landab vernimmt, in jüngster Zeit besonders laut. Und «schuld» daran ist natürlich die Pandemie. Wegen Produktionsverzögerung gewisser Komponenten können selbst längst vorbestellte Neuwagen nicht ausgeliefert werden. Darum werden dann Alternativen zu Optionen. Und darum unser Tagesausflug ins Züri-Oberland, zum Auto Center Wetzikon und zur Autoshow Aathal.