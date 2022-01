Tafeln im Terrasse – Und am Ende lockt die verhüllte Verführung Im Terrasse ist das Ambiente genauso edel wie die Gerichte. Für das Schlussbouquet des Menüs würde die Autorin sogar meilenweit gehen. Meinung Tina Fassbind

Unschweizerisch opulent: Der Speisesaal des Restaurants Terrasse. Foto: Anna-Tia Buss

Manchmal hat so eine Gesichtsmaske auch ihr Gutes. Zum Beispiel dann, wenn einem die Kinnlade vor lauter Staunen unvermittelt runterklappt. So jedenfalls ergeht es mir, als ich den Speisesaal des Terrasse betrete. Meterhohe Fenster lassen das Licht zwischen Säulenreihen in jeden Winkel des Raums dringen. An der Decke hängen üppige Kronleuchter, da und dort schmücken Skulpturen den Saal. Eine völlig unschweizerische Opulenz.