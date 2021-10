Familie Flöz im Rigiblick – Und auf ewig checken hier die Gäste ein Achtung, in diesem Theater können Sie Kopf und Bein verlieren. Falls Sie ein Ticket für «Hotel Paradiso» haben. Stefan Busz

Menschen im Hotel: «Hotel Paradiso» ist ein Gefäss für Sehnsüchte und auch Ängste. Foto: Michael Vogel

Verdammt. Da hat man eine kleine Vorschau zu «Hotel Paradiso» der Familie Flöz geschrieben, und jetzt poppt auf der Website des Theaters Rigiblick der Hinweis auf: Ausverkauft! Was machen? Alles canceln? Oder doch über die Familie Flöz schreiben? Das machen wir jetzt, auch mit Blick in die Zukunft. Dann die Truppe ist wie ein Halleyscher Komet: Sie kommt immer wieder zu uns auf Besuch.

«Hotel Paradiso» hatte im Jahr 2008 Premiere und ging dann auf Tour durch die Welt. In Zürich war das Stück zuletzt 2017 im Rigiblick zu sehen. Aktuell ist Familie Flöz mit sieben Produktionen unterwegs, gerade hat die Truppe «Feste», ein Märchen für Erwachsene ohne Worte, in Berlin zur Uraufführung gebracht. Auch «Hotel Paradiso» wird den Weg weitergehen. Im Terminkalender sind Auftritte auf Gran Canaria, in Erkelenz im Rheinland und in New Jersey aufgeführt (nur als Hinweis für solche, die für Zürich kein Ticket mehr bekommen haben oder das Stück begleiten wollen).

Licht und Schatten

In einer stillgelegten Zeche in Bochum hat die Geschichte begonnen. Mit dem Erstlingsstück «Familie Flöz kommt über Tage» machte sich die Truppe von Theatermachern aus dem Ruhrgebiet, die mit der Form des Maskenspiels experimentieren wollten, einen Namen. Heute ist Familie Flöz ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, mehr als 30 Leute aus zehn Nationen machen mit. Und so unterschiedlich die zwölf Stücke sind, die mit der Zeit entstanden sind, so gibt es doch eine gemeinsame Linie: «Jedes Stück erweckt einen eigenen Kosmos ins Leben, bevölkert von Figuren und Geschichten, die sich den Weg aus dem Verborgenen ins Licht gebahnt haben.»

Nicht alle haben hier Schwein: Bruder Metzger. Foto: Marianne Menke

Im Dunkeln beginnt auch «Hotel Paradiso». Der Nachtportier tastet auf der Bühne nach Licht, im Saal wird es hell. Dann schaut er, dem eine Maske das Gesicht gibt, ins Publikum, und von diesem Moment an weiss der Portier, dass wir da sind. Und für uns wird er spielen in dieser Nacht, die bald zum Tag wird, zusammen mit den anderen Figuren: Schwester und Bruder, Metzger, Mutter und Zimmermädchen.

Zu sehen ist das kleine Glück. Dann drehen sich die Figuren ganz selbstvergessen im Kreis, und Sterne, die aus dem Locher kommen, fallen vom Himmel. Es gibt in dieser grossen menschlichen Komödie auch kleine Unglücksfälle. Am Ende wird es wieder sehr schwarz. Nur so viel: Eine Häckselmaschine gehört zum Paradies.

