Sehnsucht nach dem Grossraumbüro – Und dann dieser Genuss, mit dem mein Pultnachbar ins Eingeklemmte beisst! Texten im lauschigen Wintergarten, mitten am Tag ein Pfüüsi machen? Viele sind vernarrt ins Homeoffice. Der Autor gehört definitiv nicht dazu. Thomas Wyss

Noch ein Sehnsuchtsort des Schreibenden, hoffentlich bald wieder sein (dann etwas aufgeräumterer) Arbeitsplatz. Foto: Urs Jaudas

Grossraumbüros sind von aussen am schönsten. Grossraumbüros werden von denen am meisten geliebt, die nie dort arbeiten müssen. Grossraumbüros werden nicht aus edlen Motiven eingeführt. Grossraumbüros sind oft Albträume am helllichten Tag – jeder sieht, hört und kontrolliert, was ihn eigentlich gar nichts angeht.

Diese «Aphorismen» hat Ernst Probst getextet. Sie hätten jedoch auch von meiner Wenigkeit stammen können. Wie der Journalist und Autor aus Wiesbaden gehör(t)e auch ich niemals zum Fanclub dieser Raumstruktur. Wo er aber die (Schein-)Poesie bemüht, um Problemzonen aufzuzeigen, wähle ich lieber den Duktus des Punk, um zu benennen, was mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs trieb (bei den Sternchen bitteschön ein Fluchwort nach Wahl einsetzen):