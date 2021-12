Covid fordert Zürcher Rettungsdienste – Und dann steht sie in einer Stube, in der alle husten und keiner Maske trägt Mehr Einsätze und rücksichtslose Angehörige: Zwei Rettungssanitäterinnen erzählen, wie die Pandemie ihre Arbeit verändert. Liliane Minor

Oft wissen die Rettungsdienste nicht im Voraus, ob sie zu einem Covid-Einsatz fahren: Teamleiterin Katja Baumann wünscht sich manchmal mehr Rücksicht von Patientinnen und Angehörigen. Foto: Urs Jaudas

Sie häufen Überstunden an und stehen immer mal wieder am Bett von Patienten, die husten und fiebern, aber nicht auf die Idee kommen, dass sie Covid-krank sein könnten: Rettungssanitäterinnen und -sanitäter brauchen in dieser Zeit starke Nerven. Wie das für sie ist, erzählen eine Teamleiterin und ein Sanitäter von Schutz & Rettung Zürich (SRZ).

Gerne wären wir in einem Rettungswagen mitgefahren, aber wegen der Infektionsgefahr und der Corona-bedingten Mehrarbeit war nicht einmal ein Besuch auf der Wache möglich. Deshalb fanden die Gespräche telefonisch und getrennt statt – Katja Baumann (44) und Ken Mischler (42) nahmen sich jeweils in einem ruhigen Moment Zeit für unsere Fragen.