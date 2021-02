Eishockey: Niederlage gegen Thurgau – Und dann war da wieder Klotens Schwäche Der EHC Kloten verliert im letzten Drittel die Geduld und kassiert innert 83 Sekunden zwei Gegentore, die zum 1:4 gegen Thurgau führen. Roland Jauch

Dario Meyer blieb mit seinen Linienkollegen Robin Leone und Andri Spiller ohne Erfolg gegen hart arbeitende Thurgauer. Foto: Leo Wyden

So nach zehn Minuten sah man es: Kloten liess sich von den hart kämpfenden Thurgauern aus dem Konzept bringen. Nur leicht zuerst, alles wäre noch möglich gewesen, wenn im Mitteldrittel die eine oder andere Chance verwertet worden wäre. Doch es stand nach 40 Minuten noch immer 1:1, und da verlor Kloten seine Geduld und Disziplin. Niki Altorfer reklamierte wegen eines (korrekten) Checks gegen ihn dermassen laut, dass er eine Strafe kassierte. Sein Ärger war von einer Szene vorher gewesen, als er einen Stock gegen den Kopf bekommen hatte. In diesem Powerplay erzielte Thurgau die Führung, und 83 Sekunden später brachte Patrick Brändli mit einem Konter – das Zuspiel kam vom ehemaligen Klotener Adrian Wetli – die Aussenseiter 3:1 in Führung.