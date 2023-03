Noten für die Nationalspieler – Und der grosse Gewinner ist… Von Sängerknaben und solchen, die sich nicht als Top-Top-Spieler sehen. Die Erkenntnisse aus den ersten beiden Spielen der Qualifikation für die EM 2024. Florian Raz Thomas Schifferle

Yann Sommer – 4

Ja, Yann Sommer ist tatsächlich da, als die Schweiz in Novi Sad und Genf ihre Einsätze hat. Den Beweis dafür liefert unter anderem die Fernsehkamera, als die Hymnen laufen: Sommer singt den Schweizer Psalm mit Inbrunst. Sonst könnte man ihn glatt übersehen, er hat zweimal nichts zu tun, was einem Torhüter seiner Klasse angemessen wäre. Darum ist schon das grösste Problem, eine passende Note für ihn zu finden. Am Samstag dürfte das dann anders sein: Dann trifft er mit Bayern München auf Borussia Dortmund.