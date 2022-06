Die Europaallee wird ein Jahr alt – Klotzig, teuer, unbelebt befürchteten Kritiker – und jetzt? Der Unmut gegenüber dem Megaprojekt der SBB war lange gross, man befürchtete ein lebloses Klotzquartier. Ein Jahr nach der Fertigstellung hat der Wind gedreht. Die Bilanz. Beat Metzler

Mittagszeit an der Europaallee. Foto: Silas Zindel

Für ein Quartier, das ständig angefeindet wurde («protzig», «überteuert», «steril»), ist die Europaallee ziemlich beliebt.

Vor über einem Jahr wurde das letzte Haus des 1,5-Milliarden-Franken-Projekts fertig gebaut, zwölf Jahre hatten die Arbeiten gedauert. Die Eröffnungsfeier fiel wegen Corona aus. Nun ist sie in bescheidenerer Form als «Quartierfest» auferstanden, das am Freitag und am Samstag stattfindet. Eine gute Gelegenheit, sich bei Beteiligten umzuhören, wie die Europaallee im Zürcher Alltag angekommen ist.