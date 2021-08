Olympische Spiele in Tokio – Und die Trainerin ruft ihr zu: «Hau richtig drauf!» Die Deutsche Annika Schleu geht beim modernen Fünfkampf als Führende zum Springreiten, doch ihr Pferd bockt. Unter Tränen schlägt sie das Tier mit der Gerte.

Drama bei Modernen Fünfkampf: Die in Tränen aufgelöste Deutsche Annika Schleu und ihr zugelostes Pferd Saint Boy. Foto: AFP

Wieder versucht sie anzulaufen. Zieht an den Zügeln, tritt in die Sporen, doch Saint Boy will nicht. Das Pferd bockt an fast jedem Hindernis, und Annika Schleu kann sich nur mit Mühe im Sattel halten. Tränen laufen über ihr Gesicht, die Deutsche ist völlig aufgelöst und panisch. Und vom Rand der Arena ruft ihr die Nationaltrainerin zu: «Hau mal richtig drauf! Hau drauf!» Doch selbst der Einsatz von Gerte und Sporen fruchtet nicht: Saint Boy verweigert und bockt.

Die Olympischen Spiele haben ihren nächsten Schockmoment beim Pferdesport. Erst vor wenigen Tagen musste der Wallach Jet Set des Schweizer Reiters Robin Godel eingeschläfert werden, nachdem er sich beim Vielseitigkeitsreiten einen Bänderriss in der Fesselbeuge zugezogen hatte. Der Vorfall sorgte international für Aufsehen und liess generell Kritik aufkommen an der Belastung, denen Pferde bei einem solchen Anlass ausgesetzt sind – für den sportlichen Erfolg ihrer Reiterinnen und Reiter.

Auch die Entscheidung im modernen Fünfkampf wird zum Drama. Die 31-jährige Berlinerin Schleu geht als Führende beim Springreiten auf den Parcours, es ist die vorletzte Disziplin, zuvor beim Fechten hat sie einen olympischen Rekord aufgestellt. Mit einem ordentlichen Lauf hätte sie also die Goldmedaille fast auf sicher.

Anders als bei den Spezialdisziplinen Springreiten, Dressur oder Vielseitigkeit werden die Pferde den Reiterinnen und Reitern zugelost. Und ganz unerwartet kamen die Probleme bei Saint Boy nicht. Der 15-jährige Braune hatte bereits wenige Minuten zuvor bei der Russin Gulnas Gubaidullina nicht über die Hindernisse gewollt. Ein Tierarzt erklärte das Pferd dennoch für einsatzbereit.

Déjà-vu für die Deutschen

Schleu schaffte es anschliessend noch in den Parcours, die beiden übersprangen die ersten Hindernisse. Dann räumte das Duo aber erst einen Sprung ab, danach verweigerte Saint Boy. Bei 99 Strafpunkten wurde der Lauf abgebrochen. Schleu ist trotz ansprechendem Crosslauf zum Abschluss chancenlos im Kampf um die Medaillen. Bei 36 Startenden wird sie 31.

«Das Pferd hat sich hier absolut nicht wohlgefühlt», sagte die einstige Fünfkampf-Olympiasiegerin Lena Schöneborn gegenüber der DPA. Nationaltrainerin Kim Raisner betonte: «Es ist nicht ihre Schuld. Das Pferd wollte immer nur zur Tür.» In der TV-Übertragung war zu sehen, wie Raisner das Pferd mit der Faust schlägt.

Für die deutsche Equipe war der Vorfall ein Déjà-Vu: Schöneborn hatte 2016 in Rio fast dieselbe Situation erlebt. Auch sie hatte sich nach einem komplett missglückten Ritt null Punkte im Springreiten schreiben lassen müssen und verpasste dadurch eine weitere Medaille.

