Weihnachtslust trotz Corona – Und es gibt sie doch: Die Vorfreude auf das Fest der Liebe Unsere Autorin ist nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Auf den Zürcher Strassen hat sie sich anstecken lassen. Hélène Arnet

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das zelebrieren Mathis Schilter und Joanna Müller gerade. Foto: Urs Jaudas

Es will einfach keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommen. Das sagte ein Kollege an einer Morgensitzung, die nun wieder online stattfindet. Am Bildschirm nicken viele Köpfe. Einer davon nickte besonders heftig. Und die dazugehörige Journalistin fasste gleich den Auftrag: Mache dich auf die Suche nach der Vorfreude auf Weihnachten.

Pestalozzianlage vor dem Globus: Die zwei, die mit einem Glühwein-Becher auf einer Bank sitzen, sehen richtig entspannt aus. Obwohl sie offensichtlich eher knapp dran waren mit dem Geschenkekaufen. Auf alle Fälle steht neben ihnen eine grosse Einkaufstasche. Und wirklich: «Ja, wir freuen uns sehr auf Weihnachten», sagen sie und strahlen sich an.